Россияне Ивин и Ольшанский не признали вину в суде во Флориде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне Сергей Ивин и Олег Ольшанский не признали вину в федеральном окружном суде Флориды, сообщает ТАСС. Согласно материалам, размещенным в электронной базе суда, оба обвиняемых отказались от формального заслушивания обвинений и заявили о своей невиновности.

Американские власти предъявили Ивину и Ольшанскому обвинения в обходе санкций и отмывании денег. Следующее заседание по делу назначено на 13 мая в 09:00 по местному времени, что соответствует 16:00 по московскому времени.

Ивин и Ольшанский были задержаны в Болгарии в октябре прошлого года и позднее экстрадированы в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарские власти экстрадировали в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, обвиняемых в нарушении американских санкций и отмывании денег.

МИД России заявил о пристальном внимании к содействию защите законных прав Ивина и Ольшанского после их выдачи США.

Российское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало действия Болгарии по задержанию и передаче россиян как закрепляющие за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.