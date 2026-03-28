МИД заявил о содействии защите экстрадированных из Болгарии в США россиян
Российское внешнеполитическое ведомство уделяет пристальное внимание содействию защите прав россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, сообщил МИД России.
«МИД России уделяет пристальное внимание вопросу содействия защите законных прав Ивина и Ольшанского», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Отмечается, что посольство России в Болгарии предоставляло задержанным необходимую консульскую помощь и поддерживало постоянный контакт с их адвокатами. Российские дипломаты регулярно навещали Ивина и Ольшанского в местах содержания, добивались улучшения условий их пребывания и присутствовали на судебных заседаниях по их делам.
Российские дипломаты также информировали родственников задержанных о ходе контактов и предпринимаемых мерах поддержки, отметили в ведомстве.
МИД России направлял в МИД Болгарии ноту с призывом воздержаться от экстрадиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский суд утвердил экстрадицию россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина в Соединенные Штаты. Экстрадицию провели 26 марта. В США Ольшанскому и Ивину инкриминируют нарушение американских санкций и отмывание денег.