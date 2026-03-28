  Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    Словакию хотят поставить на военные рельсы
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов
    Вице-президент США счел НЛО демонами
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    28 марта 2026, 02:26 • Новости дня

    МИД заявил о содействии защите экстрадированных из Болгарии в США россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Российское внешнеполитическое ведомство уделяет пристальное внимание содействию защите прав россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, сообщил МИД России.

    «МИД России уделяет пристальное внимание вопросу содействия защите законных прав Ивина и Ольшанского», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Отмечается, что посольство России в Болгарии предоставляло задержанным необходимую консульскую помощь и поддерживало постоянный контакт с их адвокатами. Российские дипломаты регулярно навещали Ивина и Ольшанского в местах содержания, добивались улучшения условий их пребывания и присутствовали на судебных заседаниях по их делам.

    Российские дипломаты также информировали родственников задержанных о ходе контактов и предпринимаемых мерах поддержки, отметили в ведомстве.

    МИД России направлял в МИД Болгарии ноту с призывом воздержаться от экстрадиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский суд утвердил экстрадицию россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина в Соединенные Штаты. Экстрадицию провели 26 марта. В США Ольшанскому и Ивину инкриминируют нарушение американских санкций и отмывание денег.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    26 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений между российскими депутатами и американскими конгрессменами прозвучала инициатива о проведении товарищеских матчей сборных России и США по хоккею и футболу, а также о возвращении российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2028 года.

    В США обсуждают возможность проведения товарищеских матчей между сборными России и США по хоккею и футболу, передает РИА «Новости». Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова после переговоров с членами Конгресса США. Кроме матчей по хоккею и футболу, поднимался вопрос об организации гольф-турнира.

    Журова подчеркнула, что обсуждение матчей должно происходить на уровне федераций, но парламентарии готовы поддержать подобные инициативы. По ее словам, идеи проведения спортивных встреч находят поддержку с обеих сторон.

    Также Журова рассказала, что американские коллеги выступают за возвращение российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам депутата, представители Конгресса США считают важным полное представительство всех стран на Играх, однако решение остается за Международным олимпийским комитетом.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    В сентябре Российский футбольный союз объяснил текущее состояние переговоров об организации товарищеского матча между сборными России и США.

    Американский лидер одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены получили приглашение в Москву и обдумывают ответный визит, обсуждая формат возможной поездки и состав делегации, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву и сейчас рассматривают возможность направления своей делегации с ответным визитом, передает РИА «Новости». Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

    «Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации Конгресса с ответным визитом в будущем», – заявила Луна агентству.

    По словам Луны, на встрече в Вашингтоне присутствовали пять членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной думы. Она отметила, что обсуждение состоялось в конструктивном ключе и стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами и обсудила возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    @ Andrew Thomas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    25 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    В Таиланде похоронили найденную мертвой россиянку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело россиянки, исчезнувшей в конце декабря 2025 года в Таиланде, обнаружили и предали земле на кладбище невостребованных тел в Бангкоке, сообщили местные волонтеры.

    Пропавшая в конце декабря 2025 года россиянка Вероника Партнова найдена мертвой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских волонтеров, работающих в Таиланде. Ее тело было обнаружено и похоронено во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке.

    По словам волонтеров, тело Партновой изначально было найдено 27 декабря в квартире кондоминиума в Паттайе, где девушка проживала. Местные власти доставили тело сначала в морг одной из больниц города, а затем в институт в Бангкоке.

    Волонтеры отмечают, что поиски девушки велись по просьбе ее родственников, которые искали ее с конца декабря. О причинах смерти россиянки пока не сообщается.

    Ранее на острове Самуи в Таиланде 36-летний российский турист погиб, сорвавшись с 20-метровой скалы. До этого полиция Таиланда сообщила о гибели россиянина Михаила Емельянова в Паттайе, который был похищен и убит.

    А в ноябре в районе Паттайи нашли тело еще одного россиянина, выпавшего за борт прогулочного катера у острова Лан.


    25 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу с участием украинской делегации, передает РИА «Новости». «Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – заявил Ушаков.

    Напомним, в субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные.

    25 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Самолет летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РИА «Новости». Посадка борта состоялась примерно в 19.28 по московскому времени.

    Прилет воздушного судна произошел на фоне сообщений о возможном визите парламентской делегации России в США. Официальные представители пока не раскрывают детали поездки и состав делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    26 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    Завершилась встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами, в ходе которых обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США, сообщает ТАСС. Встречу прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, «первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше».

    Никонов подчеркнул, что на встрече обсуждалась возможность возобновления диалога между парламентами России и США. Он отметил, что контакты могут быть восстановлены, если стороны продолжат предпринимать шаги к сближению позиций. Подробности обсуждавшихся тем на встрече пока не раскрываются.

    Делегация Госдумы продолжит выполнение своей программы в рамках визита. Новый раунд переговоров с представителями американского Конгресса может состояться в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Хакеры взломали электронную почту главы ФБР
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных
    Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль
    По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

