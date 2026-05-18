    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 11:59 • Новости дня

    Самая богатая австралийка вложилась в военные заводы США

    Самая богатая женщина Австралии вложила 100 млн долларов в военные заводы США

    Tекст: Мария Иванова

    Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джина Райнхарт приобрела акции четырех американских оборонных предприятий на сумму около 100 млн долларов.

    Частная компания Джины Райнхарт стала совладельцем четырех промышленных гигантов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Речь идет о корпорациях RTX, Northrop Grumman, L3Harris Technologies и Lockheed Martin.

    По состоянию на конец марта общая сумма вложений в эти предприятия достигла 97 млн долларов. Таким образом предпринимательница диверсифицирует активы своей основной компании Hancock Prospecting.

    Сейчас личное состояние Райнхарт оценивается в 43,8 млрд долларов. Она продолжает активно наращивать капитал за счет новых стратегических приобретений на зарубежных рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Джина Райнхарт призвала австралийских консерваторов поддержать политический курс Дональда Трампа.

    Между тем администрация американского президента подготовила для Саудовской Аравии пакет оружейных контрактов с корпорациями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman на 100 млрд долларов.

    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    Экс-глава МИД Украины Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    16 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве с иронией воспринимают квазибезразличную реакцию западных стран на проведенные Россией испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что в отечественном дипломатическом ведомстве не ждут адекватной реакции Запада на испытания комплекса «Сармат», передает РИА «Новости».

    Зарубежные оппоненты намеренно демонстрируют показное безразличие к успехам российских оружейников.

    «Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас», – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подчеркнул, что новейшая ракета гарантированно преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Западные специалисты прекрасно осознают, что аналогов этому вооружению в мире сейчас нет.

    Замминистра предостерег иностранные государства от попыток нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что никакие западные «зонтики» безопасности не спасут тех, кто мечтает о победе над Москвой. Страна продолжит уверенно демонстрировать военную мощь для охлаждения «горячих голов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

    Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления об испытании межконтинентальной ракеты.

    Американское руководство официально не отреагировало на пуск новейшего оружия.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Dogru Haber: Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    15 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу

    CNN: Глава Пентагона Хегсет приказал сократить американские войска в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство американского военного ведомства приостановило развертывание бронетанковой бригады и ракетного батальона на европейском континенте, распорядившись вернуть военнослужащих домой, пишут западные СМИ.

    Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет решил уменьшить численность американского контингента за рубежом, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

    На этой неделе он отменил отправку двух подразделений и приказал вернуть уже прибывших военных обратно. Речь идет о приостановке развертывания второй бронетанковой боевой бригады первой кавалерийской дивизии.

    Это формирование должно было нести службу в Польше и ряде других государств. Часть личного состава уже достигла места назначения, однако теперь солдат отправляют назад в США.

    Кроме того, американское командование отменило переброску в Германию батальона, который специализируется на ракетном вооружении большой дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военных из Германии. Позже армия США отменила переброску четырех тысяч солдат в Польшу. При этом, часть военнослужащих получила приказ об отмене командировки уже в пути.

    15 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения Украины планирует отменять отсрочку от призыва для медицинских работников по запросу оборонного ведомства страны, сообщили в российских силовых структурах.

    Министерство здравоохранения Украины будет лишать медработников брони от мобилизации в случае поступления запроса со стороны Минобороны, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны Украины. По словам министра, в случае запросов часть медиков могут разбронировать и привлечь к службе в ВСУ и других структурах. Также все студенты-медики после окончания обучения будут обязаны пройти службу в украинской армии», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад украинский Минздрав уже согласовал процедуру снятия брони с отдельных медицинских работников. Позже, в апреле текущего года Минобороны Украины допустило возможность полной отмены отсрочек для большинства граждан.

    А в начале мая правительство страны обсудило вариант снижения квоты  с 50% до 30% на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.

    17 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США решили удвоить темпы строительства атомных подлодок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США хотят ежегодно получать как минимум три атомные подводные лодки, удвоив текущие темпы строительства, следует из ежегодного плана ВМС США по строительству кораблей.

    Соединенные Штаты планируют двукратно увеличить скорость производства атомных подводных лодок, передает РИА «Новости». Согласно документам ВМС США, в период с 2027 по 2031 финансовый год ожидается ежегодный выпуск одного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia.

    На реализацию этой программы выделяется 124,9 млрд долларов. Из этой суммы 62 млрд долларов пойдут на создание пяти ракетоносцев Columbia, а оставшиеся средства направят на постройку десяти подлодок Virginia. Дополнительно 6,2 млрд долларов инвестируют в развитие американской судостроительной промышленности.

    За прошедшее десятилетие верфи передавали флоту в среднем лишь по 1,4 ударных подлодки ежегодно. При этом в 2024 году американские военные отмечали, что сроки поставок субмарин Virginia задерживаются на два-три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость строительства новейшей американской подлодки класса Columbia возросла до 16,1 млрд долларов.

    Ранее Пентагон запросил финансирование на закладку двух субмарин Virginia и одной Columbia.

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки флота атомных подлодок.

    18 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу в Вирджинии, завершив самое продолжительное за полвека боевое дежурство американского флота.

    Авианосец Ford с экипажем из почти 4,5 тыс. моряков вернулся на военно-морскую базу Норфолк после 326 дней в море, передает TWZ.

    Корабль покинул США почти год назад для планового похода в Европу, однако его миссия неоднократно продлевалась из-за операций на двух континентах.

    В ноябре авианосная ударная группа была переброшена в Карибское море для участия в операции по эвакуации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем, несмотря на возражения командования ВМС, корабли пересекли Атлантику для поддержки операции против Ирана в Восточном Средиземноморье и северной части Красного моря.

    За время похода авианосец прошел более 105 тыс. километров и обеспечил более 12 тыс. вылетов авиации. По прибытии ударная группа была удостоена высшей награды для воинских частей – Presidential Unit Citation.

    На прошедшей неделе в порты приписки также вернулись авианосцы George Washington, Dwight D. Eisenhower и Theodore Roosevelt. Как сообщил представитель ВМС, George Washington завершил короткий испытательный поход после ремонта и сейчас «проводит плановые операции для оттачивания боевых навыков моряков».

    В настоящее время США сохраняют значительное военно-морское присутствие на Ближнем Востоке для обеспечения блокады Ирана. В зоне ответственности Центрального командования находятся две авианосные и одна амфибийная ударные группы – в общей сложности более 20 кораблей. По данным американских военных, силы коалиции уже перенаправили 81 торговое судно и вывели из строя четыре корабля, пытавшихся прорвать блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл на базу в Вирджинии после 11 месяцев непрерывного плавания.

    До этого военный корабль установил абсолютный рекорд по длительности нахождения на плаву среди современных американских судов.

    В ходе своего развертывания экипаж участвовал в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Российская ПВО уничтожила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    15 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Признанный годным к службе украинец умер на следующий день после медкомиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве мобилизованный мужчина скончался спустя сутки после того, как военно-врачебная комиссия признала его годным к армейской службе.

    На Украине признанный годным к военной службе житель Киева умер через день после прохождения медкомиссии. О трагическом инциденте рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС. На заседание парламентской комиссии по противодействию коррупции пригласили исполняющего обязанности руководителя территориального центра комплектования Киева Валерия Кравченко.

    Парламентарии задали военкому вопросы о резонансной гибели мобилизованного в октябре 2025 года. По словам депутата, руководитель военкомата заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны своих сотрудников в данной ситуации.

    «Военно-врачебная комиссия Романа Сопина сочла годным. Как вышло, что он умер тогда на следующий день?» – задался вопросом Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Ранее житель Днепропетровска скончался вообще во время прохождения военно-врачебной комиссии. До этого в Житомирской области признанный годным к службе украинец умер возле здания военкомата.

    А в том же Киеве мобилизованный погиб от побоев сотрудника территориального центра комплектования.

    16 мая 2026, 15:44 • Новости дня
    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    ПВО ликвидировала за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны сообщило об уничтожении 76 украинских дронов над российскими регионами за шесть часов утром и днем в субботу.

    Дежурные средства ПВО в период с 9 до 15 часов  в суботу, 16 мая перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гад регионами России, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, системы ПВО успешно отработали по целям в Московском регионе и над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня российские военные ликвидировали 13 вражеских аппаратов самолетного типа. А в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 135 украинских беспилотников.

    А 15 мая в период с 14 до 20 часов по мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    15 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские зенитные комплексы успешно перехватили и ликвидировали очередные ударные аппараты, направлявшиеся в сторону столичного региона.

    Очередная атака на город была успешно отражена военными, передает ТАСС. Мэр Сергей Собянин оперативно проинформировал граждан о текущей ситуации и работе профильных ведомств.

    «ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

    Всего после полуночи 15 мая воздушное пространство подверглось масштабной угрозе. Согласно подсчетам журналистов на основе официальных заявлений, столицу пытались атаковать девять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    На фоне угрозы Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.

    7 мая мэр города Сергей Собянин сообщил о 61 сбитом за сутки дроне.

    15 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

    Пленный боевик ВСУ сообщил о переходе промышленности Украины на ВПК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство промышленных предприятий на Украине перепрофилировали для выпуска военной продукции, при этом заводы столкнулись с острой нехваткой кадров из-за мобилизации, сообщил пленный боевик ВСУ.

    Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

    «С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

    Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

    Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.

    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

