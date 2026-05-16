Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вернулся после миссии против Ирана

Американский авианосец «Джеральд Форд» завершил рекордный 326-дневный поход
Преодолев последствия серьезных технических сбоев, американский военный корабль «Джеральд Форд» (Gerald R. Ford) прибыл на базу в Вирджинии после 11 месяцев непрерывного плавания.
Корабль USS Gerald R. Ford прибыл в порт штата Вирджиния после завершения операции против Ирана, передает РИА «Новости».
«Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке», – говорится в заявлении Военно-морского института Соединенных Штатов.
Военное судно находилось в походе рекордные 326 дней. Для встречи экипажа из 4,5 тыс. моряков на военную базу Норфолк прибыл министр войны США Пит Хегсет.
За 11 месяцев плавания корабль регулярно фигурировал в сводках происшествий. Издание The New York Times сообщало, что в марте экипаж более 30 часов тушил пожар в прачечной. В конце февраля газета The Wall Street Journal фиксировала системные сбои в вакуумной канализации авианосца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский военный корабль завершил свою миссию из-за серии серьезных технических поломок.
Эксперты Пентагона обнаружили значительные проблемы с надежностью ключевых систем судна.
Авианосец почти год эксплуатировался за пределами установленных сроков техосмотра.