Росавиация предупредила о корректировке расписания рейсов в аэропорту Внуково
Представитель Росавиации указал на особый режим работы в аэропорту Внуково и предупредил о корректировке расписания рейсов.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В ведомстве уточнили, что могут быть корректировки в расписании рейсов, точный статус которых можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Напомним, ранее Росавиация сняла ограничения с аэропортов Внуково и Жуковский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ, это число к вечеру увеличилось. В Домодедово стали принимать и выпускать рейсы по согласованию.