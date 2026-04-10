Вирусолог Альтштейн рассказал об особенностях норовируса
Норовирус отличается высокой заразностью и может вызывать острые кишечные инфекции с быстрым развитием симптомов, поражая значительное число людей за короткое время, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Особенность норовирусов состоит в том, что они довольно хорошо сохраняются во внешней среде и легко могут заразить человека. При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток, и продолжается около 3-5 дней», – рассказал он РИА «Новости».
Альтштейн уточнил, что чаще всего норовирус передается на предприятиях и производствах при нарушении санитарных норм. Однако заразиться можно и в домашних условиях, но это обычно единичные случаи. Летальность при этом заболевании практически отсутствует.
По словам вирусолога, норовирус второго типа более заразен, чем первый, при этом симптомы и течение заболевания остаются одинаковыми.
В качестве профилактических мер эксперт рекомендовал тщательно мыть руки и употреблять только безопасные и качественные продукты питания.
В Муроме Владимирской области 9 апреля была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции: зарегистрировано 106 заболевших, из которых 50 были госпитализированы. У всех заболевших выявлен норовирус второго типа.
Альтштейн подчеркнул, что подобное количество пострадавших является серьезной вспышкой инфекции.
