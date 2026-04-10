Вирусолог Альтштейн рассказал об особенностях норовируса

Tекст: Катерина Туманова

«Особенность норовирусов состоит в том, что они довольно хорошо сохраняются во внешней среде и легко могут заразить человека. При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток, и продолжается около 3-5 дней», – рассказал он РИА «Новости».

Альтштейн уточнил, что чаще всего норовирус передается на предприятиях и производствах при нарушении санитарных норм. Однако заразиться можно и в домашних условиях, но это обычно единичные случаи. Летальность при этом заболевании практически отсутствует.

По словам вирусолога, норовирус второго типа более заразен, чем первый, при этом симптомы и течение заболевания остаются одинаковыми.

В качестве профилактических мер эксперт рекомендовал тщательно мыть руки и употреблять только безопасные и качественные продукты питания.

В Муроме Владимирской области 9 апреля была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции: зарегистрировано 106 заболевших, из которых 50 были госпитализированы. У всех заболевших выявлен норовирус второго типа.

Альтштейн подчеркнул, что подобное количество пострадавших является серьезной вспышкой инфекции.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области возбудили дело после отравления 14 детей в лагере. В Чебоксарах семь школьников обратились в больницу с кишечной инфекцией. Норовирус спровоцировал массовое отравление в Нижегородской области.