Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.3 комментария
Полностью российский вертолет Ка-226Т совершил первый испытательный полет
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т с новейшим российским двигателем ВК-650В впервые поднялся в небо, успешно выполнив двадцатиминутный полет с маневрами, сообщил Минпромторг.
«Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации», – говорится в сообщении на сайте Минпромторга. Легкая многоцелевая машина выполнила рулежку и висение с маневрами над взлетной площадкой.
Во время полета проверили устойчивость и управляемость вертолета, а также нагрузки на основные агрегаты в горизонтальном полете с несколькими разворотами. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков подчеркнул, что модульная конструкция и российский двигатель сделали вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Он добавил, что полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации.
В министерстве уточнили, что конструкторское бюро НЦВ Миля и Камова провело работы по импортозамещению Ка-226Т без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, вертолет получил модернизированные авионику и систему управления, обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства. Замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что полет продолжался 20 минут, а силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами, и выразил уверенность в высокой востребованности доработанной машины в России и за рубежом.
Ка-226Т способен перевозить грузы и пассажиров, выполнять патрулирование, поисково-спасательные и медико-эвакуационные задачи. Модульная схема позволяет перестроить вертолет в нужную конфигурацию за 45 минут. Машина рассчитана на эксплуатацию на небольших площадках, включая малотоннажные суда, отличается высокой маневренностью при полетах в городской застройке и может работать в широком диапазоне климатических условий.
