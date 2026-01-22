Федерация альпинизма Киргизии: Тело Наговицыной найдут не раньше лета

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, лишь в июле или августе, когда начнется высокий сезон на Победе, появится возможность определить официальный статус Наговицыной, передает РИА «Новости».

Он добавил, что зимние восхождения на этот пик чрезвычайно сложны, успешных попыток в конце 2025 и начале 2026 года не было. Только три альпиниста в истории прошли зимний «Снежный барс» с зимним восхождением на Победу, и попытки со стороны Ирана и других стран успехом не увенчались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация альпинистов Киргизии завершила поиски альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы. Наговицина допустила серьезные ошибки, из-за которых ее восхождение не признали бы официально. Российские эксперты сообщили, что опознание тела Наговицыной невозможно.