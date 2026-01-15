  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 34 украинских беспилотника
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    15 января 2026, 07:16

    Politico: Каллас предложила депутатам начать пить из-за мировых событий

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На встрече с политическими группами в Европарламенте глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить, сообщают СМИ.

    Мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, об этом якобы заявила Каллас в ходе встречи с евродепутатами после поздравлений с Новым годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники отмечают, что сама Каллас не является большим любителем алкоголя.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каи Каллас.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выражал мнение, что Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    14 января 2026, 12:31
    В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

    Число пользователей мессенджера Мах достигло 85 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный мессенджер Max достиг отметки в 85 млн зарегистрированных пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

    Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 85 млн человек, передает ТАСС.

    В пресс-службе платформы отметили, что суточный охват сервиса превысил 55 млн активных пользователей.

    С момента запуска пользователи Max написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали свыше 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

    Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, которые собрали суммарную аудиторию более 54 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, более 40 тыс. магазинов внедрили функцию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».

    Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

    Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

    Мессенджер Max стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    14 января 2026, 17:04
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 19:30
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 19:50
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва выступает за стабильность и сотрудничество в Арктике, уделяя особое внимание мирному разрешению разногласий и восстановлению международного диалога, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

    Россия заинтересована в поддержании стабильности и добрых отношений между странами Арктического региона, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА «Новости». Барбин отметил, что Россия не вынашивает агрессивных планов по отношению к соседям в Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территорий.

    Дипломат подчеркнул, что все разногласия между арктическими государствами должны решаться исключительно на основе международного права и только путем переговоров. Он особо отметил важность предотвращения любых форм эскалации в регионе.

    Глава российской дипмиссии также заявил о необходимости восстановления широкого международного сотрудничества в Арктике. По его словам, совместная работа может обеспечить безопасность эффективнее и экономичнее, чем милитаризация региона, к которой, по его мнению, стремятся страны-участницы НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что только США могут вытеснить военных России и Китая из водных пространств у Гренландии в Арктике. Трамп также отметил, что США должны контролировать этот стратегически важный регион. Он заявил, что присутствие России и Китая в Арктике усиливается.

    14 января 2026, 13:03
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти субъектов смогут получить право вводить ограничения для предотвращения появления этнических анклавов, соответствующие предложения должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов к середине 2026 года.

    МВД, ФСБ и Минэкономразвития совместно с региональными органами исполнительной власти должны подготовить предложения по изменению законодательства до 1 июля 2026 года, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что высшие органы исполнительной власти регионов смогут устанавливать ограничения и запреты, чтобы не допустить формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации.

    Данные предложения станут частью плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. К установленному сроку в правительство России будет представлен соответствующий доклад по результатам работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Минченко отметил, что этнические анклавы и диаспоры могут быть инструментами недружественной политики против России.

    В 2025 году более 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены из России за различные нарушения законодательства.

    14 января 2026, 17:36
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    14 января 2026, 10:34
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 64 лет умер известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    О смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщил источник, передает ТАСС.

    «Умер Игорь Золотовицкий», – сказал собеседник агентства.

    Причиной смерти, как уточнил собеседник агентства, стало онкологическое заболевание.

    Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Он был советским и российским актером театра и кино, педагогом, а также заслуженным артистом России с 2001 года.

    Золотовицкий приобрел широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Такси-блюз», «Ландыш серебристый», «Удачный обмен», «Краткий курс счастливой жизни» и «Актрисы».

    14 января 2026, 16:55
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Для борьбы с этническими анклавами мигрантов прежде всего следует лишить источников заработка, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета по межнациональным отношениям при президенте РоссииБогдан Безпалько. Другие эксперты предложили и ряд иных мер для недопущения появления районов с компактным расселением иностранцев.

    Власти российских регионов получат право на введение ограничений, направленных  на предотвращение формирования этнических анклавов. Соответствующие предложения по внесению изменений в российские законы должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ. Об этом сказано в постановлении правительства, касающегося плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

    Проблема диаспор обострилась в прошлом году. Так, например, в августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и выдворили из страны. Причина - пропаганда этнического сепаратизма.

    Ранее лишили российского гражданства главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова. За «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации» его вызвали в полицию, изъяли российский паспорт и поместили в спецприемник для отправки в Азербайджан.

    В Екатеринбурге объединение, которое ранее называлось азербайджанской диаспорой, вообще перестало существовать. Ее главу - Шахина Шыхлински – поместили в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителю власти и покушении на убийство.  Руководителем новой структуры стал Видади Мустафаев, возглавивший «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». Он сообщил, что теперь главная задача организации - объяснять молодежи основы правильного поведения и необходимость жить в соответствии с законами России.

    Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, пояснил газете ВЗГЛЯД, что вопрос национальных анклавов не случайно отдают на откуп регионам. «Региональные власти лучше знают, где и какие проблемы с созданием анклавов у них есть», – пояснил эксперт.

    Например, в Челябинской и Тверской областях, как пояснил Богдан Беспалько, есть компактные поселения цыган, которые по данным полиции, порою бывают замешаны в наркотрафике и наркоторговле. «Анклав – это компактное расселение народа какой-то национальности. В Подмосковье, например, это город Котельники, где живет огромное количество иностранцев – в основном, из Средней Азии, работающих на рынке «Садовод». Конечно, местным жителям это не очень нравится», – рассказывает эксперт.

    В Москве очень много выходцев из Средней Азии живет в районе Люблино, где находится торгово-ярмарочный комплекс «Москва». «Практически все анклавы создаются рядом с местом работы. Когда в Москве существовал Черкизовский рынок, рядом с ним тоже был анклав. Переехал рынок – переехал и анклав», - пояснил Богдан Безпалько.

    По мнению эксперта, главный способ борьбы с анклавом – ликвидация источника заработка. «Не будет рынка – не будет и компактного расселения иностранцев», - считает эксперт.

    Показателен пример московского района Бирюлево Западное. Здесь работала Покровская овощебаза, одна из самых крупных в России, где трудились и вокруг которой компактно селились представители азербайджанской диаспоры. В октябре 2013 года в ходе стычки с представителем диаспоры был убит 25-летний местный житель Егор Щербаков, что спровоцировало массовые выступления местных жителей, погромы и столкновения с полицией. Столичные власти, проведя проверку базы, нашли на ней массовые нарушения, и базу закрыли.

    Кирилл Кабанов, в свою очередь, считает, что дело не только в лишении источника дохода. «Сначала нужно дать четкое определение, что такое анклав. Я считаю, это компактное расселение людей какой-то национальности, имеющих свое национальное государство. Т. е. не коренных народов России», - пояснил эксперт.

    Если признаки анклава уже есть, то нужно принимать меры. Первое – отказывать в регистрации новым жителям, приехавшим «к землякам». Второе – отказывать детям иностранцев к доступу в социальные учреждения – детсады и школы. «Да, мера крайне жесткая, но Дания, например, ее уже применяет», - пояснил Кабанов.

    Третье, по мнению эксперта: если не закрытие, то регулярные проверки всех «национальных» бизнесов, вокруг которых анклавы и формируются. Как правило, эти бизнесы работают с серьезными нарушениями законодательства, поэтому и так успешны. Четвертое: сокращение региональных квот на ввоз мигрантов – если их уже и так достаточно. При этом, считает Кабанов, борьбу с анклавами нужно выводить с регионального на федеральный уровень.

    Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра Евразийской экономической интеграции и сотрудничества, считает, что можно пойти и другим путем. «Анклавы не будут появляться, если мы выведем мигранта из диаспоры», - считает эксперт.

    Первое, что нужно сделать – учить мигрантов русскому языку еще в стране пребывания. Второе – максимально облегчить натурализацию иностранца – его вхождение в общество и, главное, трудоустройство.

    «Сегодня мигрант, даже не знающий русского, спокойно приезжает в Россию, покупает через диаспору все нужные документы – в том числе о сдаче экзамена по русскому языку, устраивается «через своих» на работу, все правовые вопросы – например, с регистрацией, тоже решает через «старших» диаспоры. Живет со своими. Вот и получается анклав», - пояснил эксперт.

    По мнению Поставнина, нужно максимально снизить бюрократические барьеры: сделать так, чтобы в течение пяти дней после приезда в Россию мигрант уже мог самостоятельно найти работу и на нее выйти, чтобы мог легко снять жилье – не прибегая к помощи земляков. Тогда значение диаспоры, которое сейчас для мигрантов определяющее, снизится. А значит, не будет и анклавов.

    14 января 2026, 14:46
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    14 января 2026, 11:30
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 15:48
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 18:07
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ольга Галактионова назначена новым директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    «Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

    Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

    В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.

    14 января 2026, 15:28
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР

    Инструкторы РФ вместе с военными ЦАР спасли заблокированных миротворцев ООН

    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    @ REUTERS/Pilar Olivares

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

    В приграничном городе Бамбути на территории Центрально-Африканской Республики более 120 боевиков заблокировали гарнизон миротворцев ООН и убили несколько мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Вооруженных силах ЦАР (FACA).

    Нападение произошло в ночь на 29 декабря, когда группа из более чем 60 вооруженных людей, преимущественно иностранных наемников и представителей общины азанде, пересекла границу из Южного Судана.

    Из-за сложностей с доставкой подкрепления миротворцы ООН и 20 военнослужащих FACA были вынуждены отступить на базу непальского контингента МИНУСКА, которую боевики быстро окружили. В течение суток к нападавшим присоединились еще около 70 человек, доведя их общее число до 120.

    «К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей», – рассказал собеседник агентства.

    Операция по освобождению базы и города длилась примерно четыре часа и завершилась полным возвращением Бамбути под контроль властей. В результате боев потери среди боевиков составили около 50 человек убитыми и ранеными, а основные задачи были выполнены с минимальными потерями среди сил безопасности. 2 января операция полностью завершилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера допустил возможность приобретения российского вооружения и назвал работу российских инструкторов успешной.

    Также Туадера осудил атаку дронами ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    До этого в деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие сотрудникам российской тренинговой миссии в ЦАР.


    14 января 2026, 11:47
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    14 января 2026, 16:20
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


