Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.
Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии
Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.
По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.
Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.
Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.