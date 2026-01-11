Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.

По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.

Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.