Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.0 комментариев
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
В первый месяц лета вступают в силу важные законодательные изменения, касающиеся социальной поддержки участников специальной военной операции и усиления контроля за мигрантами.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые начинают действовать в июне, пишет Max. В частности, усиливаются социальные гарантии для участников спецоперации. Продолжает действовать механизм списания задолженности по кредитам, а договоры аренды земельных участков, заключенные военнослужащими, теперь продлеваются автоматически.
Кроме того, один из родителей или детей участника СВО сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев. «Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких – важнейший приоритет в работе Государственной Думы», – подчеркнул спикер.
Также ужесточается контроль за иностранными гражданами. Эксперимент по внедрению дополнительных мер учета мигрантов пролонгируется. Речь идет об обязательном сборе биометрических персональных данных. Созданы эффективные механизмы борьбы с нелегальной миграцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Государственная дума одобрила сохранение за бойцами прав на государственные и муниципальные земельные участки.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал аннулирование вида на жительство для неработающих мигрантов.