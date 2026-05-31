Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
Российская гимнастка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Судьи высоко оценили мастерство 15-летней девушки в упражнениях с обручем, передает РИА «Новости»
Соревнования проходят в болгарском городе Варне с 27 по 31 мая. Отечественные атлеты выступают на турнире под национальным флагом и с гимном страны.
Соответствующее решение о допуске россиян к международным стартам с государственной символикой принял исполком World Gymnastics 17 мая. Вскоре аналогичную позицию официально утвердил Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях на турнире в Варне.
Днями ранее россиянка Яна Заикина выиграла золото на этом первенстве Европы среди юниоров.
В апреле Международная федерация гимнастики вынесла Софии Ильтеряковой официальное предупреждение за инцидент с флагом Украины.