Лукашенко назвал трепом угрозы Зеленского атаковать белорусскую территорию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время саммита ЕАЭС в Астане президента Белоруссии попросили прокомментировать агрессивные заявления Киева о потенциальных ударах по 500 объектам в республике, передает ТАСС.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», – заявил Александр Лукашенко.

Политик добавил, что считает подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней. «Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», – сказал Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

В ответ Александр Лукашенко отказался реагировать на подобные заявления украинского лидера.

На фоне этих событий белорусская сторона зафиксировала попытки атак украинских беспилотников на границе.