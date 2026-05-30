Директор ЗАЭС назвал удар по станции серьезным и тревожным

Попадание украинского беспилотника в машинный зал Запорожской атомной электростанции создает угрозу потери энергоблока из-за возможного повреждения высокотехнологичного оборудования, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Атака украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию вызывает серьезную тревогу, сообщают «Вести». По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, инцидент произошел в машинном зале, где располагается турбогенератор.
Руководитель предприятия подчеркнул, что данное оборудование является сложной и высокотехнологичной конструкцией. «Любой удар, любое повреждение может привести, по большому счету, к полному выходу из строя всего этого агрегата и, соответственно, к потере блока как такового. Поэтому очень тревожный, очень серьезный удар был произведен сегодня противником», – заявил он.
Ранее украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС.
На ЗАЭС сообщили, что после удара дрона по машинному залу технологические процессы не нарушены и повышения уровня радиации нет.
Директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина заявила, что руководство станции уведомило Международное агентство по атомной энергии об этом инциденте.