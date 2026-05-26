ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
При поддержке коллег из стран СНГ российские силовики сорвали серию вооруженных нападений и перехватили партию из 500 украинских взрывных устройств, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников раскрыл детали масштабной работы по защите страны, передает РИА «Новости».
«В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве», – заявил он.
Руководитель ведомства отметил, что предотвращенные преступления подчеркивают важность тесного сотрудничества стран СНГ. На территории содружества продолжают формироваться законспирированные сети и каналы снабжения боевиков.
Также сотрудники государственной безопасности сорвали планы Киева по организации диверсий. Совместно с белорусским КГБ пресечен ввоз в страну более 500 взрывных устройств. Подобные действия свидетельствуют о серьезных масштабах угроз с украинского направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов.
Несколькими днями ранее силовики сорвали диверсию на железной дороге в Краснодарском крае.
В марте Александр Бортников рассказал о пресечении попытки подрыва многоквартирного жилого дома.