Мария Иванова

В течение прошедшей недели группировкой было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 2050 военнослужащих, 17 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Волоховкой и Шестеровкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, пяти бригад теробороны.

В зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1260 военнослужащих, шесть бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

За минувшую неделю было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 1290 военнослужащих, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 870 военнослужащих, 27 бронемашин, 20 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

За последнюю неделю потери противника на этом направлении составили более 1965 военнослужащих, 33 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и теробороны.

За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 395 военнослужащих, шесть бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

