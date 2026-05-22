Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.0 комментариев
Российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Всего же за неделю были освобождены пять населенных пунктов.
В течение прошедшей недели группировкой было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 2050 военнослужащих, 17 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии.
В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Волоховкой и Шестеровкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, пяти бригад теробороны.
В зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1260 военнослужащих, шесть бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.
За минувшую неделю было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
Потери ВСУ на этом направлении составили более 1290 военнослужащих, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 870 военнослужащих, 27 бронемашин, 20 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.
За последнюю неделю потери противника на этом направлении составили более 1965 военнослужащих, 33 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и теробороны.
За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 395 военнослужащих, шесть бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области.
Ранее они освободили харьковскую Волоховку. А до этого освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.