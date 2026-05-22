Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Глава МИД Финляндии сообщила о желании НАТО выстроить мирные отношения с Россией
Западный военно-политический блок рассчитывает выстроить исключительно добрососедское взаимодействие с Москвой и не представляет угрозы для безопасности страны, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
«Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», – подчеркнула руководитель финского министерства перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств стран военного блока в Швеции, передает РИА «Новости».
Помимо этого, политик отдельно обратила внимание на характер деятельности организации. Валтонен добавила, что объединение западных стран не представляет абсолютно никакой угрозы для российского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала преждевременной нормализацию отношений с Москвой.
Президент страны Александр Стубб призвал готовиться к восстановлению двустороннего диалога.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны НАТО.