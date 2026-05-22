Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Патрушев заявил о возвращении пиратства как инструмента морской конкуренции
Глобальное соперничество за важнейшие морские маршруты стремительно обостряется на фоне использования санкций, незаконных блокад и даже откровенного пиратства, заявил председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
Помощник президента и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев указал на изменение методов геополитического соперничества, передает РИА «Новости».
Соответствующие заявления прозвучали на прошедших в Москве российско-вьетнамских консультациях по морской тематике.
«Нарастает борьба за контроль над стратегическими морскими коммуникациями. Санкции, морские блокады и даже откровенное пиратство вновь становятся инструментами конкурентной борьбы на море», – сказал Патрушев.
Участие в двусторонних переговорах также принял вице-премьер Вьетнама Фан Ван Зянг.
Ранее Николай Патрушев обвинил западные страны в фактическом разбое на морских коммуникациях. Для защиты от незаконных задержаний грузов власти разрешили запрашивать сопровождение торговых судов боевыми мобильными группами.