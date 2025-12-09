Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте

Tекст: Валерия Городецкая

Одним из награжденных стал сержант Виталий Кондратов, который принимал участие более чем в 250 наступательных операциях, лично доставляя штурмовые подразделения к линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Малый Северск в Донецкой народной республике, Кондратов получил осколочные ранения, однако сумел самостоятельно остановить кровотечение и продолжил выполнение задания.

Высокой государственной награды был также удостоен капитан Сергей Терзиян, начальник службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. По данным наградных материалов, благодаря действиям Терзияна были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три HMMWV, пять других бронированных машин, более 150 единиц автотехники, миномет, девять самоходных установок, 14 пунктов управления беспилотниками, шесть опорных пунктов и живая сила противника.

Еще одним героем стал подполковник Павел Ендовицкий, командир батальона морской пехоты 55 гвардейской дивизии Тихоокеанского флота, чьи подразделения сумели полностью блокировать и выбить силы ВСУ из Белгородской области. Благодаря руководству Ендовицкого противник был полностью вытеснен. Офицер лично возглавлял оборону, координировал действия по всей линии соприкосновения и отразил 19 контратак, а затем во главе группы «Север» полностью освободил населенный пункт Варачино в Сумской области.

В числе награжденных – генерал-майор Александр Майданкин, чьи подразделения 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской армии Восточного военного округа нанесли существенный урон силам противника. Под его руководством были освобождены шесть населенных пунктов, уничтожены семь танков, 27 бронемашин, девять артиллерийских орудий и более 3700 беспилотников различного типа.

Также медали удостоены командир штурмового отряда 336 гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота Евгений Саввин и подполковник Денис Бухановский, которые отличились в Запорожской и Курской областях. Штурмовой отряд Саввина смог продвинуться на четыре километра, освободив важные опорные пункты. Бухановский эффективно заблокировал и ликвидировал диверсионную группу противника, перерезав их пути снабжения в Белгородской области.

Ранее Путин вручил золотые медали Героев России троим летчикам-испытателям.