Юрист назвала способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину

Юрист Никонова: Председатели СНТ должны напоминать дачникам о необходимости соблюдать закон о тишине

Tекст: Татьяна Косолапова

«В большинстве регионов РФ существует "закон о тишине", который ограничивает время, когда можно громко себя вести на дачных участках. В том числе нельзя кричать, свистеть, проводить шумные строительные и ремонтные работы, громко слушать музыку и петь в домах и придомовых территориях, а также на детских и спортивных площадках, использовать звукоусиливающие технические средства, в том числе установленные в автомобилях, использовать пиротехнические средства», – говорит Никонова.

По ее словам, большая часть людей приезжает на дачи для отдыха, уединения, прогулок, а не для изучения репертуара соседей. «Я являюсь председателем СНТ, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области, и по своему опыту скажу, что у проблемы с шумом две основные составляющие: незнание и морально-этическая», – делится юрист.

Она отмечает, что многие слышали о «законе о тишине», но сами его не читали, ограничений не знают и поэтому не соблюдают их. В таких случаях Никонова рекомендует обратиться к председателю дачного товарищества с просьбой периодически напоминать нарушителям о разрешенных временных промежутках для проведения шумных работ либо вежливо поговорить с шумными соседями лично.

«Напоминания о тишине должны регулярно звучать от председателей. Сейчас в каждом дачном массиве существует свой чат в мессенджерах, а написать напоминание – это дело на пару минут. Зато информация отложится в головах людей. Лично в моем СНТ такой подход работает. То же самое рекомендую делать и главам поселений на официальном сайте, чтоб напомнить жителям частного сектора», – объясняет Никонова.

Если же причина шума морально-этическая, то ситуация сложнее, поясняет юрист, но и она разрешима. «Необходимо проводить работу с людьми, напоминать о необходимости уважительно относиться к соседям, не нарушать их право на отдых, вести беседы с рабочими, которые делают ремонт или ведут стройку. В обязательном порядке надо информировать арендодателей, если те сдают в аренду свои дома шумным постояльцам», – считает юрист.

«Вызов полиции считаю крайней и совершенно не работающей мерой. Только отношения между соседями испортятся. Поэтому полагаю правильным председателям дачных массивов, администрации, не отстраняться, а напоминать гражданам о нормах права. Это несложно, при этом действенно», – заключила Никонова.

Ранее терапевт и травматолог дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде. По их словам, в этом деле поможет регулярная разминка с упором на суставы, поскольку именно на них идет нагрузка во время облагораживания дачных территорий.