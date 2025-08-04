Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Юрист назвала способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину
Юрист Никонова: Председатели СНТ должны напоминать дачникам о необходимости соблюдать закон о тишине
Вызывать полицию в случае, если соседи по даче или в частном секторе нарушают закон о тишине – крайняя и совершенно не работающая мера, которая только испортит отношения между соседями, сказала газете ВЗГЛЯД юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова. Она дала совет, как решить проблему шумных соседей за городом.
«В большинстве регионов РФ существует "закон о тишине", который ограничивает время, когда можно громко себя вести на дачных участках. В том числе нельзя кричать, свистеть, проводить шумные строительные и ремонтные работы, громко слушать музыку и петь в домах и придомовых территориях, а также на детских и спортивных площадках, использовать звукоусиливающие технические средства, в том числе установленные в автомобилях, использовать пиротехнические средства», – говорит Никонова.
По ее словам, большая часть людей приезжает на дачи для отдыха, уединения, прогулок, а не для изучения репертуара соседей. «Я являюсь председателем СНТ, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области, и по своему опыту скажу, что у проблемы с шумом две основные составляющие: незнание и морально-этическая», – делится юрист.
Она отмечает, что многие слышали о «законе о тишине», но сами его не читали, ограничений не знают и поэтому не соблюдают их. В таких случаях Никонова рекомендует обратиться к председателю дачного товарищества с просьбой периодически напоминать нарушителям о разрешенных временных промежутках для проведения шумных работ либо вежливо поговорить с шумными соседями лично.
«Напоминания о тишине должны регулярно звучать от председателей. Сейчас в каждом дачном массиве существует свой чат в мессенджерах, а написать напоминание – это дело на пару минут. Зато информация отложится в головах людей. Лично в моем СНТ такой подход работает. То же самое рекомендую делать и главам поселений на официальном сайте, чтоб напомнить жителям частного сектора», – объясняет Никонова.
Если же причина шума морально-этическая, то ситуация сложнее, поясняет юрист, но и она разрешима. «Необходимо проводить работу с людьми, напоминать о необходимости уважительно относиться к соседям, не нарушать их право на отдых, вести беседы с рабочими, которые делают ремонт или ведут стройку. В обязательном порядке надо информировать арендодателей, если те сдают в аренду свои дома шумным постояльцам», – считает юрист.
«Вызов полиции считаю крайней и совершенно не работающей мерой. Только отношения между соседями испортятся. Поэтому полагаю правильным председателям дачных массивов, администрации, не отстраняться, а напоминать гражданам о нормах права. Это несложно, при этом действенно», – заключила Никонова.
Ранее терапевт и травматолог дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде. По их словам, в этом деле поможет регулярная разминка с упором на суставы, поскольку именно на них идет нагрузка во время облагораживания дачных территорий.