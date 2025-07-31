Врачи дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде

Tекст: Татьяна Косолапова

«Чтобы работы в огороде не вредили здоровью, обязательно нужно поддерживать форму в межсезонье. Необходимо заниматься физкультурой, укреплять мышцы спины и пресса, ягодиц, нижних конечностей. А перед тем, как приступать к работе в огороде, обязательной является разминка. Более того, рекомендуется нагрузки увеличивать постепенно, а не пытаться за один день вычистить «авгиевы конюшни», – говорит врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Марк Алексанян.



Для разминки, по его словам, подойдут известные упражнения, которые выполняются на школьных уроках физкультуры. Такого минимума достаточно, чтобы не чувствовать скованность и тяжесть из-за нагрузок в огороде. Конечно, существуют и более продвинутые программы, но их во время пребывания за городом выполнять, как правило, «лениво».

Поднимать тяжести одним не стоит, продолжает специалист. Если есть возможность, лучше разделить нагрузку с друзьями, родственниками или соседями. Для облегчения нагрузки можно применять поясничный корсет. Кроме того, он настоятельно рекомендует использовать различные строительные тачки, прицепы или иные устройства для транспортировки как дачных материалов, так и сорняков, травы, выкопанных для пересадки растений и так далее.

«Если ощущается острый болевой синдром в пояснице, скованность движений, иррадиация боли из поясницы в ягодицы, бедра, голени и стопы – это не звоночки, а серьезные звонки к тому, чтобы перестать нагружаться и обратиться за квалифицированной помощью», – рассказывает ортопед.

Врач-терапевт Святослав Крупенин также отмечает важность небольшой разминки перед любыми серьезными физическими нагрузками. Он объясняет, что любая работа в саду – будь то окучивание растений, прополка сорняков, обрезка деревьев или покос травы – требует значительных физических усилий, таких как постоянные наклоны и приседания, поднятие тяжестей, долгое сидение на корточках.

«Зачастую эти работы еще и проводятся под палящим солнцем, что увеличивает нагрузку на организм, в частности на сердечно-сосудистую систему. Поэтому было бы неплохо провести хоть небольшую физическую разминку перед работой именно в саду. Это поможет постепенно подготовить тело к нагрузкам, улучшит кровообращение, снабдит мышцы кислородом. Не нужно делать что-то сложное, достаточно стандартных упражнений», – делится врач.

Начать, по его словам, лучше с поворотов и наклонов головой, затем постепенно перейти к поворотам корпуса, потягиваниям вверх и наклонам. Особое внимание стоит уделить суставам. С помощью простых упражнений, таких как вращение, сгибание и разгибание, нужно разогреть суставы, чтобы снизить риск растяжений. Разминка не должна быть слишком интенсивной и долгой, ведь ее задача – обеспечить бодрость и тонус, а не усталость и утомление. Но отказ от разминки может быть чреват растяжениями, вывихами, судорогами и болезненными разрывами мышц.

Кроме того, терапевт обращает внимание на то, что многие люди работают на даче с голым торсом. Нельзя категорически сказать, что так делать нельзя, однако есть нюансы. Во-первых, из-за физических нагрузок и высокой температуры человек перегревается и потеет. Вспотевшее тело обдувается ветром, из-за чего есть риск застудить поясницу и шею. Перегрев также негативно отражается на внутренних процессах организма.

«Во-вторых, что более вероятно, при работе в саду с голым торсом высок риск солнечных ожогов. Спина и плечи всегда обгорают первыми. Поэтому хорошо бы не забывать про солнцезащитные кремы. В-третьих, в таком виде человек больше подвержен укусам насекомых. Мошки, слепни, осы и комары с удовольствием слетаются на вспотевшее, разогретое тело», – рассуждает собеседник.

Не стоит забывать о чистой воды. Выпитая вода будет выделена организмом в виде пота, он в свою очередь будет испаряться с поверхности кожи, за счет чего начнет снижаться температура тела. Можно упростить этот процесс и не нагружать почки избытком жидкости, просто приняв душ несколько раз в день.

«Можно перенять опыт жарких стран, где люди традиционно носят закрытую одежду из натуральных тканей, зачастую широкую, чтобы создать воздушную прослойку между тканью и кожей, отдавая предпочтение одежде светлых оттенков. Также не следует пренебрегать головным убором. Конечно, в нашей стране в большинстве регионов лето очень короткое, и хочется по максимуму им насладиться, но пренебрегать мерами предосторожности все-таки не стоит. Обязательно, когда солнце в зените, нужно перебираться в тень, а еще лучше – отложить садовые работы до вечера», заключил Крупенин.

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвалсамые эффективные способы в борьбе с сорными растениями на дачном участке. Среди них мульчирование, укрытие земли темной тканью, сидераты, а также тщательная подготовка земли в осенний период после сбора последнего урожая.