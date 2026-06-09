В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).2 комментария
Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс
Украинские власти категорически отвергли возможность территориальных уступок, подчеркнув неизменность позиции по восточным регионам в ходе неафишируемых контактов с бизнесменом Романом Абрамовичем.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом глава государства рассказал в интервью британской газете The Guardian.
По данным издания, в мае бизнесмен тайно посетил украинскую столицу для проведения переговоров. В ходе беседы обсуждались вопросы территориальной принадлежности.
«Зеленский заявляет, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва», – говорится в материале. Другие детали состоявшегося разговора не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу через российского предпринимателя.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал Романа Абрамовича участником этих майских переговоров в Киеве.
В апреле глава киевского режима счел возможный вывод украинских войск из Донбасса стратегическим проигрышем.