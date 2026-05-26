Кулеба призвал жителей Киева временно покинуть город
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал согражданам поберечь психическое здоровье и уехать из столицы на фоне ожидаемых ударов.
Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обратился к жителям страны с призывом подготовиться к возможным разрушениям в столице, передает РИА «Новости».
Политик рекомендовал киевлянам временно покинуть город, чтобы сохранить нервную систему.
«Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если «кукуха» уже «не вытягивает»... Вам нужно взять паузу от жизни в Киеве... Психологически нужно готовиться к разрушениям», – сообщил Кулеба в видеообращении на своем YouTube-канале.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Глава российской дипломатии уведомил американского коллегу о начале планомерных ударов Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве, которые задействованы для обеспечения нужд украинской армии.