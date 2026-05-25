Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.4 комментария
МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске
Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.
В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.
«Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.
В ведомстве указали на грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права и прямое попрание Женевских конвенций 1949 года, дополнительных протоколов к ним, а также Конвенции о правах ребенка 1989 года и других международных актов. Эти обстоятельства, как отмечено в сообщении, «переполнили чашу терпения».
МИД сообщил, что удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.
В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.
Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.
Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.