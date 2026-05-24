    Мир подошел к глобальному цифровому перелому
    24 мая 2026, 12:00 Мнение

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский

    Политический консультант

    Глобальная экономика входит в фазу долговой дефляции, которая определит повестку как минимум до конца десятилетия. В еврозоне и США структурные проблемы накапливались последние 20 лет: рост социальных обязательств, раздутые балансы центральных банков, деиндустриализация. В условиях честной ценовой конкуренции западные экономики объективно уступают азиатским и ресурсным.

    Единственное долгосрочное преимущество Запада – статус резервных валют и военно-политическая гегемония – перестает быть абсолютным. Архитектура, выстроенная после 1945 года, исчерпала ресурс адаптации. Новая создается не переговорами, а через принуждение и передел зон влияния.

    В этом переходе страны оцениваются не по темпам роста, а по глубине падения. Россия подходила к периоду с одним из самых низких уровней госдолга в мире, устойчивой политической системой и избытком дешевых ресурсов. Это создавало предпосылки использовать глобальную турбулентность как окно возможностей. Однако военный конфликт на Украине и санкционный режим выполнили функцию превентивного подавления российского потенциала. Геоэкономическая цель этих мер – уничтожение конкурентных преимуществ страны, которая могла бы занять освобождающиеся ниши в момент распада прежней системы.

    Максимальная задача – институциональный коллапс. В условиях турбулентности все крупные игроки стремятся экспортировать нестабильность вовне и минимизировать ее внутри. Рост социального недовольства неизбежен. Выживают те режимы, которые способны обеспечить физическую безопасность и жесткий контроль над внутренней средой. Именно в этом контексте следует рассматривать трансформацию цифрового пространства.

    Цифровой суверенитет вместо корпоративного хаоса

    К 2027-2028 годам все крупные страны завершат переход к модели секторального интернета с обязательной идентификацией пользователей. Процесс идет синхронно, хотя в публичном дискурсе его называют по-разному: «цифровая безопасность», «борьба с деструктивным контентом». Но суть едина.

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации (запрещенная в РФ Meta*, Google, Telegram, X, а в свое время и «Яндекс»), зарегистрированные в одной юрисдикции, но влияющие на все остальные. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Переход к государственной идентификации означает восстановление политического суверенитета над цифровой средой. Смена субъекта контроля – от корпораций (подотчетных акционерам) к государствам – не является однозначным ухудшением. Риски злоупотреблений сохраняются, но альтернатива – власть корпораций без легитимной связи с обществом – также не может считаться свободой.

    Свободный интернет в классическом понимании заканчивается. 2026–2028 годы станут формальным завершением этого цикла. Для граждан – это переход от анонимного хаоса к предсказуемой среде с четкими правилами. Для государств – завершение эпохи, когда ключевая инфраструктура находилась вне их контроля.

    Три сценария: от биовласти до цифрового распада

    В условиях долговой дефляции и утраты Западом ценовых преимуществ можно выделить три основных сценария трансформации глобальной модели управления, социальной стратификации и распределения технологий до 2050–2070-х годов.

    Биополитический феодализм

    Этот сценарий – прямое продолжение логики выживания режимов через жесткий контроль. В условиях проигранной ценовой войны единственным долгосрочным активом элит становится управление биологическим временем. Не территория или капитал, а доступ к продлению жизни и нейроинтерфейсам – вот новый суверенитет.

    Как прямо заявил экс-президент Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Шон Паркер: «Поскольку я миллиардер, у меня будет доступ к лучшей медицине…  я буду частью этого класса бессмертных повелителей». Массовое продление жизни экономически невозможно и социально взрывоопасно, поэтому оно становится квотируемым благом.

    В этом сценарии цифровой ID становится не столько пропуском в интернет, сколько ключом к биологическому будущему. Метавселенные превращаются в резервации для «избыточного» большинства – дешевый гедонизм, нормированная активность, полная прозрачность. Реальная экономика, биотех и военные разработки остаются за периметром, доступ куда открывается только через происхождение или рейтинг лояльности.

    Главный риск – институциональный коллапс. Когда нижние 90% осознают, что бессмертие элит финансируется их трудом, социальный взрыв неизбежен. Именно поэтому глобалистские элиты будут стремиться не допустить самого осознания процесса массами.

    Техногуманизм

    В этом сценарии технологии продления жизни и нейроинтерфейсы постепенно демократизируются. К 2040–2050-м годам базовые протоколы омоложения и когнитивного усиления оказываются доступны большинству населения в развитых и быстрорастущих экономиках.   

    Почему это возможно? Научная конкуренция между юрисдикциями (Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии) не позволит застыть монополии. Неизбежны утечки технологий. Рушащиеся пенсионные системы заставят государства либо дать населению доступ к продлению активности, либо столкнуться с коллапсом соцсферы.

    Классическая триада «учеба – работа – пенсия» размывается. Человек живет активно 85–100 лет. Образование становится непрерывным. Метавселенные – не резервации для «лишних», а инструменты когнитивного расширения.

    Главный риск – ресурсы. Если люди живут дольше и сохраняют активность, потребление на душу населения растет. Кроме того, глобальные элиты, уже видящие себя «бессмертными повелителями», будут активно тормозить демократизацию через патентные войны, лоббизм и контроль над исследованиями. Техногуманизм возможен только в относительно стабильном мире. Если же распад системы зайдет слишком далеко – победит первый сценарий.

    Цифровой распад

    В третьем сценарии к концу 2030-х ни одна держава не сможет навязать остальным свою модель идентификации и контроля. США утрачивают роль глобального гаранта, Китай не готов стать гегемоном, Европа фрагментируется, Глобальный Юг отказывается от чужой повестки.

    Мир распадается не на географические блоки, а на цифровые юрисдикции, которые частично накладываются друг на друга. У одного человека – три-четыре цифровых паспорта: государственный (обязательный), корпоративный, наднациональный («паспорт ЕС» или «паспорт ШОС») и анонимный – для теневых рынков. Крупные платформы ведут себя как квазигосударства (Amazon, Telegram, Tencent, Alibaba, Meta) со своими судами и «цифровыми посольствами».

    При этом государство не слабеет – оно усиливается, но иначе. Оно сохраняет армию и полицию, но цифровая идентичность уходит в конкуренцию юрисдикций. Главный риск – потеря совместимости: российский цифровой паспорт не будет работать в европейской метавселенной, индийский – в китайских биотех-сервисах.

    Итог по сценариям: все три объединяет одно – государство усиливается, но перестает быть монополистом. Свободный анонимный интернет окончательно уходит к 2028 году.

    Манифест Palantir: корпорация как идеолог новой силы

    Логика технологической идентификации, цифровых периметров и жесткой силы получает свой идеологический предел в манифесте американской компании Palantir Technologies, опубликованном в апреле 2026 года. Palantir, созданная при участии предпринимателя Питера Тиля, десятилетиями работала в тени, поставляя ПО для анализа данных Пентагону, ЦРУ, ICE (Иммиграционной и таможенной полиции США), а также британским и израильским спецслужбам.

    «Манифест новой эры сдерживания» (22 тезиса) – это не технический документ, а открытая политическая декларация. Компания, чьи системы стали цифровым каркасом американских ведомств, больше не хочет оставаться нейтральным поставщиком. Выражаясь марксистским языком, она осознала свои классовые интересы и подала заявку на собственную политическую субъектность. Руководство Palantir публично отказывается от риторики корпоративной социальной ответственности и переходит к языку силы.

    Суть манифеста – легитимация технологического превосходства Запада как единственного морального ориентира. Либерализм с его атрибутами (демократия, инклюзивность, плюрализм) объявляется пустым и бессмысленным, равенство культур – вредным заблуждением. На их место ставится «жесткая сила», измеряемая возможностью навязывать свои правила всем остальным.

    Это прямой ответ на долговую дефляцию и утрату ценовых преимуществ Западом. Поскольку конкурировать с Азией по себестоимости производства уже невозможно, Palantir предлагает запасной вариант – открытое противостояние. «Манифест» выполняет роль программного документа для консервативных элит, прежде всего в США.

    Показательно, что документ выпущен не государством, а частной корпорацией, тесно сросшейся с MAGA-движением и, по сути, поработившей государственный аппарат. Это не монолог злодея из голливудских комиксов, а программное заявление новой элиты, которая больше не считает нужным скрывать свои намерения.

    Что в итоге

    Для обычного человека выбор иллюзорен. Государства и корпорации уже завершили торги. Мир вступает в эпоху, где цифровая тень важнее физического тела. И обратного пути не будет – либо он будет связан с огромными потрясениями. Именно эта новая реальность, впервые открыто сформулированная в манифесте Palantir, становится фоном для всех трех сценариев будущего, независимо от того, какой из них в итоге реализуется.

    Россия подошла к глобальному перелому с рядом преимуществ, но оказалась превентивно заблокирована. Главный вопрос – сможет ли она выстроить собственный цифровой периметр, не став колонией глобальных корпораций и их систем идентификации.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

