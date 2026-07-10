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Названо число погибших на фоне аномальной жары во Франции
На фоне аномальной жары во Франции утонул 131 человек
За три недели аномальной жары во Франции утонули более 130 человек, большинство из которых купались в не предназначенных для этого местах.
Более 130 человек утонули во Франции за три недели на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила министр спорта республики Марина Феррари, передает ТАСС.
«131 человек утонул с 19 июня», – сказала глава ведомства. По ее словам, жертвами в основном стали подростки до 18 лет и люди старше 60 лет.
Более половины погибших (55%) купались в запрещенных местах, а еще 20% утонули в частных бассейнах. Во Франции с середины июня стояла аномальная жара, побившая множество температурных рекордов.
Сейчас температура опустилась ниже 30 градусов, однако в шести южных департаментах объявлена повышенная угроза лесных пожаров, еще в трех она остается на высоком уровне. Власти уже привлекают пожарную авиацию для тушения новых очагов возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. В целом по Европе из-за высоких температур за одну неделю скончались свыше 1,3 тыс. жителей.
Кроме того, на юге французской республики сильный лесной пожар уничтожил почти 1,4 тыс. гектаров территории.