Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.2 комментария
Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу
По итогам прошедших матчей окончательно определились участники следующей стадии мирового первенства по футболу с участием 48 национальных команд.
Вторник стал заключительным днем первой стадии плей-офф. Теперь болельщиков ждут четыре захватывающих противостояния за выход в полуфинал, передает РИА «Новости».
В Бостоне 9 июля сыграют сборные Франции и Марокко. В Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией.
В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.
Текущий турнир вошел в историю как первый чемпионат мира с участием 48 сборных. Соревнования на территории США, Канады и Мексики завершатся 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ. Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ, из-за чего плачущий Роналду пообещал обдумать завершение карьеры.