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Сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Аргентинские футболисты обыграли египтян в матче плей-офф чемпионата мира, а Лионель Месси установил сразу несколько исторических рекордов мировых первенств.
Действующие чемпионы мира – сборная Аргентины – одолели соперников из Египта в напряженном матче 1/8 финала ЧМ. Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:2, передает РИА «Новости».
Голами в составе победителей отметились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес.
Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым футболистом в истории, забившим в шести играх плей-офф подряд. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» также возглавил список лучших ассистентов мировых турниров с девятью передачами.
При этом Месси установил антирекорд, не реализовав четвертый пенальти на чемпионатах мира. Египетская команда впервые за долгие годы вышла из группы, завершив свое выступление на ЧМ двумя забитыми мячами.
В 1/4 финала аргентинцы встретятся с победителем противостояния между Швейцарией и Колумбией. Матч пройдет во вторник в Ванкувере.
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