Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.6 комментариев
Сборная Бельгии разгромила американцев и вышла в четвертьфинал ЧМ
Сборная Бельгии разгромила команду США и вышла в 1/4 ЧМ
Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Сиэтле.
Бельгийские футболисты уверенно переиграли американцев в матче 1/8 финала мирового первенства. Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:1. У победителей дважды отличился Шарль де Кетеларе, еще по одному мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. Единственный гол сборной США записал на свой счет Малик Тилльман, передает РИА «Новости».
В стартовом составе американской команды вышел нападающий Фоларин Балоган, чья красная карточка была приостановлена дисциплинарным комитетом ФИФА.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в организацию по этому вопросу, а также поблагодарил ФИФА за исправление «огромной несправедливости».
Сборная США покидает турнир на стадии 1/8 финала на четвертом чемпионате мира подряд. Ранее соревнования покинули другие страны-хозяйки – Канада и Мексика.
В четвертьфинале 10 июля сборная Бельгии встретится с действующими чемпионами Европы – испанцами. Турнир завершится 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал текущий турнир последним в карьере. После проигрыша Роналду пообещал обдумать завершение карьеры. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.