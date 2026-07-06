К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Тренер Бельгии Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА по Балогану
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, чья команда встретится со сборной США 6 июля, прокомментировал снятие дисквалификации с нападающего США Фоларина Балогана.
«Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя – там все сказано предельно ясно», – приводит слова тренера Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA).
RBFA заявила, что «поражена» решением ФИФА, передает Reuters.
RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер по этому поводу, передает РИА «Новости».
Гарсия подчеркнул, что, по его мнению, за всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило, а протест бельгийской федерации направлен на защиту принципов футбола и спортивной честности. При этом он добавил, что участие одного игрока не меняет план команды на предстоящий поединок.
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда сохраняет спокойствие и хочет выиграть матч на поле, а разбираться с решениями ФИФА должна федерация. Он назвал произошедшее опасным и странным прецедентом и особенно подчеркнул, что решение было принято буквально за сутки до игры.
Встреча США и Бельгии состоится 6 июля в Сиэтле, а Балоган может стать первым игроком со времен чемпионата мира 1970 года, который выйдет на следующий матч турнира после удаления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.
По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США.