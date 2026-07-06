К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.3 комментария
Фицо обвинил европейские элиты в русофобии
Европейские элиты заняли позицию конфронтации и русофобии из-за предрассудков и страха, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо выступил на государственных торжествах в честь дня святых Кирилла и Мефодия, передает РИА «Новости».
«Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту – это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?» – сказал он.
Фицо упрекнул европейские страны в том, что они забыли слова бывшего президента Франции Шарля де Голля о Европе от Атлантики до Урала. По его мнению, конфронтационные нарративы стали психологическим защитным механизмом беспомощных европейских элит, которые он охарактеризовал как потерянные в лабиринте предрассудков и страха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава приняла решение прекратить любую финансовую поддержку военных действий Киева и официально уведомила об этом руководство НАТО.
Ранее Фицо заявил о необходимости прямых переговоров ЕС с Россией вместо введения новых санкций.
Фицо предупредил об опасности преобладания ненависти к России во внешней политике Евросоюза и возможном приближении союза к краю пропасти.