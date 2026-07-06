Tекст: Антон Антонов

Фицо выступил на государственных торжествах в честь дня святых Кирилла и Мефодия, передает РИА «Новости».

«Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту – это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?» – сказал он.

Фицо упрекнул европейские страны в том, что они забыли слова бывшего президента Франции Шарля де Голля о Европе от Атлантики до Урала. По его мнению, конфронтационные нарративы стали психологическим защитным механизмом беспомощных европейских элит, которые он охарактеризовал как потерянные в лабиринте предрассудков и страха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава приняла решение прекратить любую финансовую поддержку военных действий Киева и официально уведомила об этом руководство НАТО.

Ранее Фицо заявил о необходимости прямых переговоров ЕС с Россией вместо введения новых санкций.

Фицо предупредил об опасности преобладания ненависти к России во внешней политике Евросоюза и возможном приближении союза к краю пропасти.