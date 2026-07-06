К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.5 комментариев
Пулеметчик «Центра» уничтожил американский дрон «Марсианин» на дистанции 70 метров
Пулеметчик мобильной огневой группы «Центра» Андрей Улиткин показал фрагменты сбитого бесшумного американского дрона «Марсианин» и рассказал, как сбивал его, а также бензиновый «Хорнет».
Военнослужащий мобильной огневой группы группировки «Центр» Андрей Улиткин продемонстрировал фрагменты сбитого бесшумного американского дрона «Марсианин», передает РИА «Новости». По словам бойца, системная работа по сопровождению и защите техники от воздушных угроз приносит заметные результаты.
«Вот один из них сбитый, американский, называется «Марсианин». Двигается бесшумно, зачастую заходит в спину. Выстрелов 100 ушло примерно, брали на опережение. Дистанция была метров 60-70. Мы двигались, обнаружили, остановились, ликвидировали», – рассказал пулеметчик.
Улиткин показал хвостовую часть уничтоженного аппарата, его электродвигатель и аккумуляторные элементы. Он подчеркнул важность сохранения хладнокровия и слаженности действий экипажа в боевых условиях. Военнослужащий также сообщил о поражении бензинового беспилотника «Хорнет», однако из-за необходимости продолжать сопровождение колонны забрать его фрагменты не удалось. Появление на фронте бесшумных дронов требует от расчетов огневых групп предельного внимания и мгновенной реакции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны изменило тактику борьбы с беспилотниками для мобильных огневых групп.
Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским аппаратам «Хорнет».
Отечественные детекторы «Тень» успешно выявляют вражеские дроны «Марсианин» с искусственным интеллектом.