Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Минэкономики Украины выявило превышение лимитов брони от мобилизации
Министерство экономики на Украине инициировало служебные проверки после выявления превышения разрешенных лимитов бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации, сообщают украинские СМИ.
Работодателям направлены официальные письма с требованием немедленно устранить нарушения. Руководители критически важных предприятий обязаны в течение десяти рабочих дней через онлайн-систему подать электронные заявления об аннулировании отсрочек, полученных сверх установленных ограничений, передают РИА «Новости».
Кабмин на Украине 1 июня поручил органам власти до сентября пересмотреть решения о присвоении предприятиям статуса критически важных, позволяющего бронировать сотрудников от мобилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от мобилизации для сотрудников критически важных предприятий ради пополнения рядов ВСУ.
Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк сообщил о обсуждении в украинском парламенте возможности мобилизации мужчин, ранее получивших бронь от армии. М
В апреле сообщалось, что министерство обороны Украины изучает возможность почти полной отмены брони от мобилизации с сохранением права на отсрочку только за сотрудниками оборонных предприятий.