В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

Tекст: Катерина Туманова

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

«Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.