Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
«Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
Беспилотники «Герань» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру украинских войск в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Министерство обороны.
ВС России атаковали объект логистики украинской армии в Сумской области, применив ударные беспилотные аппараты «Герань», следует из сообщения в Max Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска планомерно уничтожают транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также логистические узлы противника.
Российские беспилотники «Герань» уничтожили мобильную огневую группу украинских войск около населенного пункта Бурынь.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по местам производства и хранения ударных дронов.
В июне российские военные поразили логистический центр украинской армии у города Сумы.