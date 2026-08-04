  • Новость часаЧисло погибших при ударе дрона в Геленджике детей достигло четырех
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    4 августа 2026, 12:22 • Новости дня

    «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области

    Беспилотники «Герань» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области

    «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру украинских войск в районе Бурыни в Сумской области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России атаковали объект логистики украинской армии в Сумской области, применив ударные беспилотные аппараты «Герань», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска планомерно уничтожают транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также логистические узлы противника.

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили мобильную огневую группу украинских войск около населенного пункта Бурынь.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по местам производства и хранения ударных дронов.

    В июне российские военные поразили логистический центр украинской армии у города Сумы.

    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    4 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных аппаратов атаковали семь сухогрузов, которые доставляли материалы для ВСУ в Черноморском регионе, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотных систем «Герань-4 Сикер» успешно семь сухогрузов, доставлявших грузы для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Атаки были осуществлены по судам, находившимся в порту Николаева, а также во время их перехода морем. Удары наносились непосредственно в пределах Черноморской операционной зоны.

    Ранее ВС России поразили четыре сухогруза, использовавшихся в интересах украинской армии.

    До этого российские военные поразили четыре сухогруза в порту Николаева и акватории Черного моря.

    Днем ранее ударные дроны атаковали два транспортных корабля и переоборудованный морской буксир.

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    3 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области играли ключевую роль в снабжении противника, сообщили в МО РФ.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    4 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    ВС России поразили четыре использовавшихся для доставки грузов ВСУ судна
    ВС России поразили четыре использовавшихся для доставки грузов ВСУ судна
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели массированные атаки высокоточным оружием и беспилотниками по морским судам и военной украинской инфраструктуре в черноморских портах, сообщило Минобороны.

    Вечером 3 августа российская армия поразила порты, морские суда и прибрежную инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны в Max.

    В Одесской области удары пришлись по Черноморску, где находился завод автомобильных агрегатов и терминал. Там противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и горючее.

    В Николаеве и Южном были уничтожены сухогрузы с военными грузами. Кроме того, южнее Одессы на переходе морем поражены еще два судна аналогичного типа, которые доставляли вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ в портах Одессы и Южного.

    Несколькими днями ранее ВС России атаковали два буксира в Николаевском морском торговом порту.

    До этого российская армия нанесла массированные удары по объектам военной инфраструктуры в Одессе.

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    3 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Захарова обвинила НАТО и ЕС в поддержке терроризма

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс и Евросоюз превратились в пособников преступлений, позволив украинскому руководству осуществлять удары по мирным объектам, включая пляж в Архипо-Осиповке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала атаку украинских войск на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком, передает ТАСС. Мария Захарова подчеркнула, что западные союзники Киева полностью отошли от своих прежних миротворческих принципов.

    «В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины», – обратила внимание дипломат.

    Представитель ведомства добавила, что государства Североатлантического альянса выступают прямыми спонсорами подобных преступлений. По ее словам, ранее западные объединения заявляли о нулевой терпимости к подобным угрозам, однако теперь сами интегрировались в эту противоправную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в превращении в террористический режим.

    В прошлом году дипломат сообщила о появлении в центре Европы международной террористической ячейки.

    Осенью 2025 года она назвала НАТО и Евросоюз спонсорами киевского терроризма.

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    3 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА
    Российские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО поразили 58 украинских беспилотников над пятью областями и Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, следует из сообщения в Max Минобороны.

    В оборонном ведомстве уточнили, что атака продолжалась на протяжении 12 часов. БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

    В ночь на 2 августа российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов. Несколькими днями ранее военные сбили 223 вражеских беспилотника над одиннадцатью регионами страны.

    В конце прошлого месяца системы ПВО уничтожили 210 аппаратов противника над тринадцатью субъектами России.

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    3 августа 2026, 22:57 • Новости дня
    Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России

    Tекст: Катерина Туманова

    Киевские власти утвердили очередной пакет санкций сроком на десять лет в отношении десятков российских физических и юридических лиц, о чем сказано на сайте Офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Украина применила санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистики и обслуживающих российский ВПК», – сказано на сайте Офиса Зеленского.

    В новый список попали 20 человек и 23 организации за то, то якобы связаны с оборонно-промышленным комплексом.

    Большинство попавших под ограничения компаний зарегистрированы на российской территории. Две организации базируются в Белоруссии, а одна находится на Украине. Ограничительные меры будут действовать ровно десять лет, уточняет ТАСС.

    Украинские власти регулярно вводят подобные санкции против граждан различных государств. Одновременно Киев активно пытается навязывать свои списки ограничений западным странам.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, ранее Politico сообщала, что Зеленский заручился поддержкой Сената США по антироссийским санкциям. Теперь Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих». При этом премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию.


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    3 августа 2026, 23:51 • Новости дня
    Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз должен остановить поддержку Киева и заставить его соблюдать правила ведения боевых действий после удара беспилотников по мирным жителям в Геленджике, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    «Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», – передает РИА «Новости» слова политика в соцсетях.

    По его словам, Европа рискует превратиться в террористическую организацию и спровоцировать жесткий ответ Москвы. Мема подчеркнул, что ЕС теряет статус оплота международного права, продолжая спонсировать конфликт.

    Ранее украинский премьер Сергей Корецкий сообщил о получении 3,47 млрд евро от Евросоюза на военные нужды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за падения обломков украинского дрона в поселке Архипо-Осиповка погибли семь человек, включая троих детей. мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил о 47 пострадавших в результате этой атаки. Захарова обвинила НАТО и ЕС в поддержке терроризма.

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    4 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Раненые российские десантники восемь суток отбивали атаки противника

    Раненые десантники восемь суток отбивали атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы штурмового отряда захватили вражеские укрепления на Ореховском направлении и более недели удерживали их, несмотря на полученные ранения и постоянные попытки прорыва, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совершили подвиг в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Штурмовой группе приказали выбить противника из лесополосы и дождаться подкрепления.

    «Шли четыре дня, четыре ночи, дошли туда, они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь», – рассказал десантник Сергей.

    Затем бойцы захватили два укрепления, однако один из напарников получил ранение. Группа немного отступила и закрепилась на новых рубежах.

    На следующие сутки трое военнослужащих заняли еще два опорных пункта противника. В течение восьми дней раненые бойцы успешно отразили три попытки контрнаступления.

    По словам штурмовика, украинские силы создали мощные трехуровневые укрытия из старых железнодорожных шпал. ВСУ также вырыли сеть скрытых тоннелей, позволяющих незаметно заходить в тыл. Для предотвращения внезапного нападения один солдат постоянно прикрывал товарищей со спины.

    За проявленный героизм на Ореховском направлении отличившихся воинов наградили орденами Мужества. Высокие госнаграды вручили десантникам в военном госпитале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.

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    4 августа 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России начали формировать буферную зону под Сумами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие приступили к созданию буферной зоны в районе населенного пункта Новая Сечь, осуществив серию результативных ударов по позициям украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о Сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», – заявил он ТАСС.

    Ранее Марочко заявлял, что российские подразделения начали закрепляться на окраинах Кияницы и Храповщины.

    Он подчеркнул, что украинская линия обороны на этом участке фронта заметно ослабла, а резервов для восполнения потерь у Киева недостаточно.

    При этом самый широкий участок буферной зоны – у сумской Юнаковки

    «Если мы говорим о формировании буферной зоны и расстояние, где противник больше всего отодвинут от государственной границы Российской Федерации, то сейчас это юнаковский участок, где у наших войск и самые большие территориальные завоевания», – сказал он.

    Напомним, что об освобождении Новой Сечи Минобороны России сообщало 29 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.

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    4 августа 2026, 01:25 • Новости дня
    Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта

    Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ значительно увеличилось количество наемников из стран Латинской Америки, которые приезжают для получения опыта ведения боевых действий, рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат с позывным Аид.

    «Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».

    Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.

    По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.

    Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.


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    4 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Пес-поводырь помог ВС России вывести людей из Константиновки

    Пес-поводырь помог бойцам ВС России вывести людей из-под обстрелов

    Tекст: Катерина Туманова

    Обученный лабрадор-поводырь по кличке Мира помог российским военным эвакуировать гражданское население из Константиновки при атаках дронов, указывая безопасный путь группе мирных жителей и солдат под шквалом БПЛА-атак.

    Лабрадор-поводырь принадлежал глухой жительнице Константиновки и во время бомбежки пес даже накрывал собой хозяйку, передает ТАСС. Об удивительном случае спасения рассказал заместитель командира танкового полка Южной группировки войск с позывным Каскад.

    «У одной из женщин была собака дочери, которая во время бомбежки накрыла собой мать. Эта собака – лабрадор по кличке Мира – была поводырем, так как дочь была глухая. Собака вообще молодец», – поделился военнослужащий в видеоролике Минобороны.

    По словам бойца, на маршруте кто-то из людей из-за контузии от взрывов пытался свернуть в неверном направлении. Обученная командам собака тут же садилась и отказывалась идти, пока вся группа не собиралась вместе.

    Во время операции ВСУ постоянно атаковали людей дронами. Несмотря на это, эвакуация завершилась благополучно.

    Напомним, об освобождении Константиновки стало известно третьего июля. Тогда же Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный заявил, что ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат. Командование ВСУ  категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

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    Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но, учитывая, сколько трудностей пережил проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

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    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эмманюэля Макрона высветились попутно? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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