Захарова после атаки БПЛА ВСУ на Крым предложила ЕС и НАТО заглянуть в зеркало

Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша

Tекст: Ирма Каплан

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – приводит РИА «Новости» слова победителя, сказанные им в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

Дык Фук добавил, что для него было бы большой честью сделать совместный номер с русскими артистами и доучить русский язык. Кроме того, он мечтает «своими руками» написать песню на русском языке.

После победы артист признался, что чаще всего слушал песни конкурсантов из России, Белоруссии и Казахстана. Он также отметил, что шокирован победой, к тому же, если бы не отказ Shaman от оценок жюри, победа могла бы от него ускользнуть.

«Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <…> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и песня тоже прекрасна», – цитирует Дык Фук ТАСС.

Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, о чем сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.