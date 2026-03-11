Захарова сравнила запрет русского языка с приказом солнцу не светить

Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

Tекст: Татьяна Косолапова

«Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

«Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

«Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.