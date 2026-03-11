Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Захарова сравнила запрет русского языка с приказом солнцу не светить
Попытки Киева и идеологов европейских структур «отменить» или запретить русский язык сравнимы с абсурдным требованием к Солнцу не светить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Мария Захарова высмеяла идеи Киева и идеологов европейских структур о запрете русского языка, выступая в эфире радио Sputnik.
«Если бы читали, знали, если бы понимали на основе фактологического материала, так никогда бы не ставили себе задачей нечто невозможное и противоречащее науке. Это то же самое, что сказать: «Солнце, не свети» или «Дождь, не иди». Ну невозможно», – заявила дипломат.
Захарова отметила, что русский язык занимает девятое место в мире по числу носителей, и на нем говорят более 255 млн человек. Она уверена, что если бы европейские политики и украинские власти знали эти данные, они бы не стали пытаться «запрещать, отменять и нарушать» использование русского языка.
Служба безопасности Украины приняла решение о блокировке украинского интернет-магазина, торгующего книгами российских издательств.
Власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.
В июне Россия передала на Украину меморандум, в котором предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о приоритете восстановления прав русскоязычных на Украине.