    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    20 комментариев
    16 сентября 2025, 20:00 • Общество

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы
    @ Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке?

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью изданию «Главком» раскритиковала собственную дочь-подростка за общение в соцсетях на русском языке. «Я говорю дочери: «София, ну как так? Зачем это?» А она: «Мама, кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные?» Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», – сказала Ивановская.

    По ее мнению, украинские подростки в целом хотят «каждым своим поступком манифестировать включенность в отдельную, юношескую среду» и «твое маргинальное положение всегда пробуждает дух противоречия». Она пояснила, что русскоязычные блогеры хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков.

    Омбудсмен также отметила сохраняющееся повсеместное использование русского языка в Киеве, особенно среди подростков. Эту ситуацию она считает серьезной проблемой. «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», – сказала омбудсмен.

    Ивановская объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.

    Ивановская занимает должность языкового омбудсмена с середины лета и неоднократно делала жесткие заявления по поводу русского языка, предлагая, в частности, заблокировать русскую музыку на стриммингах Spotify и Apple Music или исключить упоминание русского языка из украинской конституции. Более того, она угрожала штрафами водителям такси за общение на русском языке.

    С 2014 года в стране проводится жесткая политика украинизации и насильственного вытеснения русского языка. С 2019 года действует закон, значительно ограничивающий использование русской речи в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке.

    Ивановская также признала, что введение скандальных языковых патрулей может восприниматься как «давление и даже вызвать дестабилизацию». По ее словам, большинству украинцев сложно поддержать инициативу по созданию таких патрулей, поскольку значительная часть населения не владеет украинским языком. Она добавила, что сейчас все основные ресурсы государства направлены на нужды обороны, а финансирование языковых инспекций отсутствует.

    Осенью прошлого года запустить подобные патрулили предлагал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Но идея не была реализована из-за отсутствия денег в городском бюджете.

    В ходе интервью Ивановская раскритиковала российский сериал «Маша и медведь», назвав мультфильм не просто детской анимацией, а элементом «гибридной войны», направленным на формирование у украинских детей российского культурного кода. Дубляж мультфильма на украинском, добавила она, не меняет сути, так как воздействие заложено на культурном и эмоциональном уровне. «Речь идет не только про танки, а про то, что попадает в душу нашим детям. Мы не можем допустить, чтобы им с детства скармливали «Машу и медведя», – заявила омбудсмен.

    С начала этого года украиноязычные серии мультфильма собрали более 800 млн просмотров среди зрителей на Украине. Российский сериал ранее показывался на украинских телеканалах «Интер» и «1+1».

    По мнению экспертов, даже самые жесткие ограничения в отношении русского языка не заставят украинцев в быту активно говорить на мове, а для поколения зумеров русский язык открыл доступ к качественному и многогранному контенту.

    «Частично использование русского языка украинской молодежью является протестным. Украинский язык прочно связан с коррупционной властью, обворовыванием населения и бесправием. Поэтому у зумеров, молодых людей в возрасте 15 лет и старше возникает желание протествовать против всего этого, используя неформальное общение на русском языке. Для молодежи это язык несогласия», – отмечает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    По ее словам, чуть более старшее поколение, получившее образование в начале нулевых годов, хуже владеет русским, но это не влияет на его использование в быту.

    «В интернете много контента на русском языке, украинская молодежь смотрит российские фильмы и слушает российских музыкальных исполнителей, читает на русском современную литературу, фанфики и т.д. В подавляющем большинстве музыка и кинематограф на украинском языке не могут составить конкуренцию произведениям на русском», – пояснила правозащитник.

    «Кроме того, для украинской молодежи русский язык является органичным. Они могут политически осуждать Россию, но русский язык для них – это средство общения, сопровождающее их всю сознательную жизнь, несмотря на все крики и визги украинизаторов», – добавляет политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру»

    Эксперты отмечают также, что после начала СВО в 2022 году миллениалы начали массово переходить на украинский язык, но сейчас многие из них вновь начинают говорить по-русски. «То, что русский язык снова становится популярным на Украине, признают местные чиновники из министерства образования. Русский язык перестает восприниматься как язык агрессии, а становится языком свободы», – подчеркнула Шеслер.

    «Когда мовная поза стала не нужна, вредна или «зашкварна», люди возвращаются к позиции: это то, с чем ты живешь, на каком языке общаешься дома. Насильно мил не будешь, это касается людей, языка, идеологии, взглядов и религии. Можно насадить, но на это уйдет не пять, десять или даже двадцать лет репрессий, а сотни лет, даже несмотря на современные средства коммуникации», – подчеркнул Скачко.

    Политолог назвал квинтэссенцией слова дочери Ивановской о том, что ее блог на украинском языке не будут читать. «То, что дочь нового шпрехенфюрера (так называют языкового омбудсмена противники насильственной украинизации) говорит по-русски – громкое исключение, подтверждающее общее правило», – пояснил Скачко.

    Повсеместная русская речь в Киеве тоже закономерна, даже несмотря на то, что город неоднократно переживал украинизацию – сначала во времена большевиков (политика коренизации), а затем в современный период после 2014 года.

    «Перевести все общество на украинский язык чрезвычайно сложно, потому что русский язык на Украине – исходный и родной для подавляющего большинства населения. Как бы ни пробовали насадить украинский язык, насилие над личностью всегда рано или поздно вызывает отторжение», – считает председатель СППУ.

    «Киев был и остается русским городом.

    У украинизаторов ровным счетом ничего не получится, потому что русский язык более развитой и мобильный, органичный и привычный. Я в совершенстве знаю украинский язык, но русский гораздо легче как средство общения», – рассуждает Скачко.

    Шеслер отметила также, что в российской молодежной среде чрезвычайно возрос интерес к исконно русскому, что проявляется в том числе бурным ростом популярности певицы Надежды Кадышевой и повсеместным ношением кокошников.

    «Этот российский феномен вызван тем, что в обществе идет глубокое отторжение  политики Запада, несущей в себе пренебрежение ко всему русскому. Но для Украины интерес к русскому языку и культуре вызван стремлением быть современным, не впадать в замшелую ура-патриотичность, которой прикрывают совершенно бездарные музыкальные произведения на украинском языке. Даже трудно поверить в то, что сейчас даже под Киевом украинская молодежь приплясывает под русскую песню «Матушка-земля, белая березонька». Это, конечно, о многом говорит», – считает Шеслер.

    «Все возвращается на круги своя и будет возвращаться. Есть законы жизни, нам неподвластные. Пассионарность, исходящую от родной земли, никто не отменял и не отменит. Это единственное, что меня утешает, будучи вырванным из Киева. Ничего украинизаторы с этим не сделают», – надеется Скачко.

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина?

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция.

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения?

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

