Turkiye: Запад оказался в слабом положении из-за давления на Россию
Западные государства, стремясь ослабить Россию и продлить конфликт на Украине, сами оказываются в положении нарастающей уязвимости, заявил турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Turkiye.
Западные государства рискуют оказаться в еще более сложной ситуации из-за собственной политики по отношению к России, передает РИА «Новости». Турецкий публицист Исмаил Капан в своей колонке для издания Turkiye написал, что расчет Запада на ослабление Москвы обернулся для него неожиданными негативными последствиями.
Автор отметил, что Запад просчитался в своих ожиданиях и теперь страдает от результатов собственной стратегии давления на Россию. По его мнению, европейские государства пытались направить усилия на дискредитацию президента Владимира Путина и тем самым сорвать возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.
Капан напомнил, что Анкара с самого начала предпринимала дипломатические попытки урегулировать конфликт, в отличие от западных стран, которые, по его словам, делали ставку на продолжение противостояния. Он считает, что западные правительства, намереваясь ослабить Россию, поставили себя в еще более уязвимое положение.
По оценке публициста, на Западе уже начали осознавать последствия таких действий и понимают, что стратегия давления ведет к собственной уязвимости.
