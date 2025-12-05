Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Путин рассказал Моди о ситуации с украинским урегулированием
Президент России Владимир Путин заявил, что проинформировал индийского премьера Нарендру Моди об инициативах и дипломатических контактах по украинскому кризису с США.
Владимир Путин сообщил, что накануне вечером рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о ситуации на Украине и мерах, предпринимаемых Россией для мирного урегулирования. Глава государства подчеркнул, что речь шла и о координации с отдельными иностранными партнерами, включая Соединенные Штаты, передает ТАСС.
«Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваше усилия, направленные на разрешение этой ситуации», – заявил Путин.
Ранее Владимир Путин в интервью индийским СМИ назвал встречу с Кушнером и Уиткоффом необходимой и полезной.
Президент России начал рабочий визит в Индию встречей с премьер-министром Нарендрой Моди.
Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.