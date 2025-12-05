  • Новость часаВСУ атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 10:20 • Новости дня

    Путин рассказал Моди о ситуации на Украине

    Путин рассказал Моди о ситуации с украинским урегулированием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что проинформировал индийского премьера Нарендру Моди об инициативах и дипломатических контактах по украинскому кризису с США.

    Владимир Путин сообщил, что накануне вечером рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о ситуации на Украине и мерах, предпринимаемых Россией для мирного урегулирования. Глава государства подчеркнул, что речь шла и о координации с отдельными иностранными партнерами, включая Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    «Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваше усилия, направленные на разрешение этой ситуации», – заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин в интервью индийским СМИ назвал встречу с Кушнером и Уиткоффом необходимой и полезной.

    Президент России начал рабочий визит в Индию встречей с премьер-министром Нарендрой Моди.

    Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    4 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    Комментарии (13)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии

    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    Комментарии (10)
    4 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу

    Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    Комментарии (23)
    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    Комментарии (9)
    4 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина у трапа

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.

    Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.

    «Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
    Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин занял почетное место пассажира в автомобиле премьер-министра Индии Нарендры Моди, отправившись с ним на неформальную встречу в Нью-Дели.

    Путин вместо ожидавшего его автомобиля «Аурус» занял место в белом внедорожнике премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.

    Такой жест совершен вопреки традициям в знак особого расположения к индийской стороне. Путин расположился справа от водителя – именно это место по протоколу считается почетным для гостей, поскольку в Индии действует левостороннее движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Самолет Путина приземлился на этой авиабазе. Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.

    По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.

    «Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».

    Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.

    Комментарии (14)
    4 декабря 2025, 16:56 • Новости дня
    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам.

    Приветственная церемония прошла сразу после приземления президентского борта, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 22:49 • Новости дня
    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин: Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонное сотрудничество России и Индии выходит за рамки обычных поставок, Москва делится технологиями, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы не просто продаем, мы делимся технологиями [с Индией], а это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества, который говорит об уровне нашего доверия межгосударственного и доверия между народами, я бы так сказал», – приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на India Today.

    Президент подчеркнул, что номенклатура совместных оборонных проектов очень широка и охватывает кораблестроение, ракетостроение и производство самолетов.

    Путин охарактеризовал Индию как «надежного и особо доверительного партнера» России в оборонно-промышленном комплексе. Он отдельно выделил, что отношения Москвы и Дели носят особое качество, выходящее за стандартные схемы торговли.

    Отдельно Путин указал, что партнерство России и Индии в энергетике «не связано с текущей конъюнктурой» и началось еще до событий на Украине. По его словам, такие связи строились годами – инвестиции российских компаний в перерабатывающий сектор Индии стали одной из причин, которые сделали страну крупным поставщиком нефтепродуктов на европейский рынок. Президент добавил, что давление по ограничению индийских возможностей носит исключительно политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийские покупатели считаются надежными партнерами. Министры обороны двух стран во время переговоров обсудили вопросы по развитию сотрудничества в сфере военной техники и доверительных стратегических отношений.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Ушаков: Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжалась более двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об этом журналистам, комментируя продолжительность переговоров в узком формате.

    Подробности обсуждавшихся тем пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийского текста «Бхагавадгита» на русском языке.

    До этого Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин прилетел в Индию

    Борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии

    Путин прилетел в Индию
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе Палам в Дели, куда он прибыл с двухдневным визитом.

    Визит осуществляется по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, передает РИА «Новости». Путин проведет в столице Индии 4 и 5 декабря.

    Авиабаза Палам – один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, построенная британцами во время Второй мировой войны. После обретения страной независимости в 1947 году комплекс перешел под контроль ВВС Индии, а позднее часть территории отошла к международному аэропорту имени Индиры Ганди. Благодаря этому у объекта появился уникальный гражданско-военный статус.

    Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На второй день, пятницу, назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.

    В преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    Путин заявил, что сейчас БРИКС не ставит целью создание единой валюты
    Путин заявил, что сейчас БРИКС не ставит целью создание единой валюты
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит, сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что подобный шаг должен быть постепенным и обдуманным, передает РИА «Новости». «У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС – создание единой валюты. Это процесс спокойный», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что спешка в столь чувствительном вопросе недопустима – важно не допустить грубых ошибок. В подтверждение своих слов президент напомнил опыт Европы, где переход к единой валюте был осуществлен, несмотря на то, что некоторые страны были не готовы.

    Он добавил, что у европейских государств после введения евро возникли проблемы с регулированием целого ряда вопросов, связанных с социальной сферой.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему отложен проект единой валюты БРИКС.

    Комментарии (0)
