Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»

Tекст: Антон Антонов

«Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию», – заявил Ван Дамм в ролике, опубликованном в соцсетях украинской журналистки Дианы Панченко.

«Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» – приводит его слова РИА «Новости».

Актер подчеркнул, что не планирует обсуждать политику с российским лидером, а хочет говорить только о «мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм передал «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

На видеозаписи вместе с Ван Даммом присутствует украинский предприниматель и бывший депутат от «Парии регионов» Александр Онищенко. Последний ранее опубликовал в соцсетях совместную фотографию с актером, сделанную в Дубае, однако точная дата записи обращения Ван Дамма неизвестна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. В 2023 году Киев ввел санкции против Панченко.