Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм посетил клинику Ужгорода на западе Украины

Голливудского актера бельгийского происхождения Жан-Клода Ван Дамма заметили в одной из клиник Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание «Страна».

В Telegram-канале издания отмечается, что актер не афишировал свою поездку, однако о ней прознали после того, как местный врач опубликовал с актером совместное фото.

Кроме того, издание подчеркивает, что Ван Дамм категорически запретил распространять информацию о причинах его поездки.

При этом некоторые украинские СМИ уверяют, что приезд актера связан с «определенными проблемами со здоровьем Ван Дамма».