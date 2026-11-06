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Совет директоров «Роснефти» назвал размер рекомендованных дивидендов
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию
Совет директоров «Роснефти» определился с размером выплат акционерам по итогам работы за первые три квартала текущего года.
На выплату промежуточных дивидендов по итогам работы за первые девять месяцев 2026 года российская нефтегазовая компания направит половину чистой прибыли, передает РИА «Новости».
«Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 9 рублей 44 копейки на одну размещенную акцию», – сказано в сообщении компании.
На эти цели рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО за первое полугодие 2026 года. Реестр на получение средств планируется закрыть 12 января 2027 года, а собрание акционеров пройдет 23 декабря в заочной форме.
Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 200 млрд рублей, снизившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на выплаты акционерам планируется направить чуть более 100 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора на пять лет.
В мае совет директоров «Газпрома» предложил обойтись без дивидендов за 2025 год.