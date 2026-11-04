Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей»

Мошенники начали продавать украденные QR-коды для скидок

Tекст: Катерина Туманова

Перед «черной пятницей» злоумышленники предлагают за небольшую плату получить штрихкод или QR-код для значительной экономии на кассе за счет бонусных баллов, передает ТАСС.

«За таким предложением могут стоять накопления, похищенные из чужого личного кабинета», – сообщил Шейкин.

По его словам, в этой схеме один клиент лишается своих бонусов, а второй отдает деньги посреднику за обычную скидку. При этом код может сработать, однако его успешное применение не означает законность использования баллов. Сенатор призвал не оплачивать услуги незнакомцев при невозможности проверить происхождение накоплений.

Он также посоветовал заранее позаботиться о безопасности аккаунтов в программах лояльности. Шейкин рекомендовал установить уникальные пароли, подключить дополнительное подтверждение входа и никому не передавать СМС-коды и фотографии бонусных карт.

В случае внезапного списания баллов следует изучить историю операций, сменить пароль и незамедлительно обратиться в поддержку магазина, добавил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Шейкин призвал обращать внимание на содержание телефонных разговоров для защиты от нейросетей. Антон Немкин сообщил о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками в преддверии распродаж.

В МВД сообщили, как созданные нейросетью звезды прорекламировали фальшивые интернет-магазины.

