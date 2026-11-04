По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин заявил об успешном развитии Приднестровья вопреки внешнему давлению
Путин: Приднестровье последовательно развивается несмотря на внешнее давление
Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что Приднестровье последовательно развивается и жители отстаивают свои права вопреки сложностям и внешнему давлению.
«Несмотря на сложные условия и попытки внешнего давления, республика под его [президента ПМР Вадима Красносельского] руководством последовательно развивается, ее жители, разных, причем национальностей, вместе отстаивают свои права и интересы, защищают историческую правду, берегут русский язык», – цитирует Путина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства.
В прошлом году президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о начале поставок природного газа в Приднестровье, закупленного с российской поддержкой.
В январе 2025 года он отметил заинтересованность России в разрешении энергетического кризиса в регионе.