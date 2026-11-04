По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин: У всех россиян одно большое Отечество
Каждый россиянин имеет свою малую родину, однако большое Отечество у всех граждан одно, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле.
«Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее, большое Отечество, оно у нас одно», – заявил Путин, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о награждении представителей более 100 народов России за отвагу в СВО.
В тот же день президент назвал русский народ и язык основой государственности России и поздравил граждан с Днем народного единства.