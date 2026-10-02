  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
    СК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    В Европе начали готовиться к отставке Мерца
    Швеция пригрозила превратить Готланд в ударный плацдарм
    ЕС собрался дать отпор на давление США по запасам дизеля
    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    0 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня

    Матвиенко заявила о неспособности Запада расколоть российское общество

    Матвиенко: Итоги выборов подтвердили невозможность Запада расколоть Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки западных стран вмешаться в российские выборы потерпели неудачу, а их итоги продемонстрировали невозможность расколоть общество в России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко на открытии осенней сессии Совфеда отметила, что граждане проявили сплоченность и ответственность, осознанно поддержав курс президента, несмотря на попытки извне сорвать выборы, передает РИА «Новости».

    Также она поручила комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета проанализировать все случаи вмешательства из-за рубежа, результаты чего будут представлены международному сообществу.

    Единый день голосования прошел с 18 по 20 сентября, в ходе которого замещались 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин указал, что россияне выстраивались в очереди на выборах вопреки угрозам Украины. В среду глава государства поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

    29 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.

    Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».

    Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.

    Комментарии (68)
    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры Госдумы, на пост первого вице-спикера выдвинута Ирина Яровая.

    Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме на первом организационном собрании единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента девятого созыва. Участники заседания также определились с другими ключевыми должностями, передает ТАСС.

    «Решение принято», – констатировал руководитель фракции Дмитрий Кобылкин по итогам голосования депутатов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что кандидат обладает богатым опытом и способен обеспечить слаженную деятельность палаты.

    Кроме того, на должность первого вице-спикера была выдвинута Ирина Яровая. На посты вице-спикеров предложены кандидатуры Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анны Кузнецовой, Алексея Гордеева и Виктории Абрамченко.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение высокой результативностью работы нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание нового состава депутатов назначено на 30 сентября.

    Комментарии (22)
    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Володин переизбран председателем Госдумы
    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На первом заседании Госдумы девятого созыва сформированы 34 комитета, созданы новые подразделения по цифровому развитию и уголовному законодательству.

    Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва утвердила структуру и руководство 34 комитетов, передает РИА «Новости».

    Парламентарии создали два новых подразделения: комитет по уголовному и административному законодательству, а также комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Разделение прежнего комитета по государственному строительству призвано снизить нагрузку на депутатов. Новая структура по цифровому развитию займется контролем за технологиями искусственного интеллекта, маркетплейсами и беспилотными системами. Ее возглавил Александр Сидякин («Единая Россия»).

    Представители «Единой России» получили руководство в 20 комитетах. Андрей Макаров продолжит руководить комитетом по бюджету, Максим Топилин займется экономической политикой, а Петр Толстой – международными делами.

    КПРФ досталось пять комитетов, в том числе по аграрным вопросам под руководством Владимира Кашина.

    ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили по три руководящих поста. Анатолий Аксаков из «Справедливой России» возглавил комитет по финансовому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев анонсировал создание в Госдуме новых комитетов по искусственному интеллекту и уголовному законодательству.

    Руководитель рабочей группы Виктор Пинский рассказал о планах сформировать в нижней палате парламента 34 комитета.

    Напомним, Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Полицейский погиб в Подмосковье при задержании наркоторговцев
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы
    Грузия раскритиковала Британию за санкции против лидеров Южной Осетии
    Стало известно о состоянии выжившей после казни американки
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин предложил выход из эпохи конфликтов

    Мир подошел к поворотному моменту своего развития, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент связал международную нестабильность с кризисом прежних институтов, технологическими переменами и нежеланием Запада признать утрату своей гегемонии. Россия выстраивает маршрут своего движения в будущее и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО

    США не пригласили Британию, Францию и страны Балтии на встречу, посвященную будущему НАТО. Решение Вашингтона вызвало тревогу среди союзников, опасающихся разделения на «хороших» и «плохих» партнеров. По оценкам экспертов, администрация Дональда Трампа использует закрытый формат переговоров для давления на несогласных и продвижения собственных приоритетов. К каким последствиям приведет такая политика Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации