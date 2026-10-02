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Седокова не явилась на допрос в латвийскую полицию по делу о смерти Тиммы
Седокова не явилась на допрос в полицию Латвии по делу о гибели Тиммы
Певица Анна Седокова отказалась приехать в Латвию для дачи показаний по уголовному делу о гибели ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.
Правоохранительные органы Латвии опросили друзей и близких умершего спортсмена, однако провести беседу с его бывшей женой не удалось из-за ее нежелания приезжать в страну. Об этом заявила представитель семьи погибшего Маргарита Гаврилова, передает ТАСС.
Адвокат певицы Татьяна Стукалова опровергла информацию о вызове подзащитной на допрос. По ее словам, сторона защиты не получала повесток от латвийских следователей.
Тело 32-летнего баскетболиста нашли в центре Москвы 17 декабря 2024 года. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, после чего латвийская полиция возбудила уголовное дело. За свою карьеру Тимма выступал за подмосковные «Химки», петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе семья Тиммы потребовала аннулировать брачный договор с певицей.
В июле представитель семьи баскетболиста сообщила о подготовке иска к бывшей жене спортсмена.
В феврале суд принял исковое заявление родственников Тиммы.