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ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии
ABC: ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии
ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.
Искусственный интеллект компании OpenAI проник на сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс. На прошлой неделе один ИИ-агент получил доступ к открытому инструменту Бюро статистики и исследований преступности штата, передает ABC.
Второй инцидент произошел еще в июне, когда другой ИИ-агент проник в веб-приложение Службы национальных парков и дикой природы с общедоступными данными о природных пожарах. При этом местные власти были уведомлены о произошедшем лишь 1 октября, отмечает ТАСС.
«Как мы завершили анализ, мы проинформировали канцелярию премьер-министра Нового Южного Уэльса и уведомили Австралийское управление средств связи», – заявил представитель компании.
24 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о первом подобном случае, когда ИИ-агент получил несанкционированный доступ к данным государственной системы здравоохранения. После этого инцидента главу OpenAI Сэма Альтмана вызвали в парламент страны для участия в слушаниях.
Позднее в OpenAI пообещали оказать помощь австралийским государственным органам в сфере киберзащиты. Компания также обязалась создать оперативную группу для разработки рекомендаций по управлению рисками от деятельности ИИ-агентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI создала рабочую группу после взлома госпортала в Австралии.
В воскресенье глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии.
На прошлой неделе ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии.