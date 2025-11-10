Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
Стало известно об инициативе ЕС ослабить защиту данных ради ИИ
Politico: ЕС намерен ослабить регламент защиты данных для развития ИИ
Чиновники Евросоюза обсуждают смягчение правил обработки персональных данных, чтобы компаниям в сфере искусственного интеллекта было проще использовать чувствительную информацию пользователей, пишет Politico.
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность смягчения Общего регламента по защите данных (GDPR) для стимулирования развития искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
В проекте поправок предлагается упростить требования к обработке некоторых специальных категорий данных, включая сведения о религиозных и политических взглядах, этнической принадлежности и состоянии здоровья граждан.
Как отмечает Politico, такие меры позволят компаниям легально использовать подобные данные для более эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Еврокомиссия также намерена пересмотреть определение специальных категорий данных и понятие «персональные данные», поскольку псевдонимизированные данные не всегда подпадают под действие GDPR.
Планируются послабления в части использования cookie-файлов, что упростит сбор сведений о поведении пользователей в интернете. Против предлагаемой реформы выступили Эстония, Франция, Австрия и Словения, тогда как Германия поддерживает изменения.
По информации Politico, Еврокомиссия может представить официальный проект изменений уже 19 ноября, однако до этой даты возможны корректировки в его тексте.
