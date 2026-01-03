  • Новость часаПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Прибалтике проиграна битва против «нового года по-московски»
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Минобороны опровергло сообщения украинских СМИ о «ракетных ударах» по Харькову
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    49 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    6 комментариев
    3 января 2026, 07:58 • Новости дня

    Туска обвинили в переписывании истории Польши

    Слова Туска спровоцировали скандал и обвинения в переписывании истории Польши

    Туска обвинили в переписывании истории Польши
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск вызвал скандал и обвинения в переписывании истории из-за слов о дате основания польского государства, пишет Fakt.

    Причиной стали слова в новогоднем обращении, когда Туск заявил, что начало 2026 года будет 1001-м годом государственной истории Польши. Традиционно поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fakt.

    Депутат от партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак обвинил премьера в намеренном искажении фактов, заявив в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю».

    Польский историк Камиль Яницкий считает, что слова премьера прозвучали противоречиво и неудачно для праздничного обращения. Он подчеркнул, что лучше было бы избежать указания на конкретную датировку основания Польши, так как подобное высказывание могло быть воспринято как провокационное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    2 января 2026, 11:24 • Новости дня
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 15:29 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию

    США продлили экстренное предупреждение для граждан о поездках в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев в России и рекомендовал гражданам срочно покинуть Россию.

    Государственный департамент Соединенных Штатов вновь продлил экстренное предупреждение, сообщает Lenta.ru. По данным телеканала Fox News, ведомство настоятельно рекомендует всем американцам, находящимся в России, немедленно уехать с территории страны.

    «Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», – говорится в заявлении Госдепа. Причиной такого шага называют сокращение персонала американских миссий, что серьезно ограничивает возможности дипломатов помогать согражданам в экстренных ситуациях.

    Ранее временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус поздравил граждан России с Новым годом от имени всех американцев.

    Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что 2025 год стал шансом для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Комментарии (18)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    Комментарии (14)
    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (20)
    2 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России

    Сфера перестрахования стала единственной в России сферой с зарплатой выше 400 тыс. рублей

    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей в России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в октябре превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование.

    Согласно данным статистики, проанализированным РИА «Новости», средний доход в этой сфере достиг 439,6 тыс. рублей. Этот показатель стал рекордным по итогам октября среди всех отраслей экономики.

    В пятерку лидеров по средним зарплатам также вошли сотрудники холдингов, где их доходы составили 322,4 тыс. рублей, управляющие фондами с 257,8 тыс. рублей, специалисты негосударственных пенсионных фондов, зарабатывающие 256 тыс. рублей, а также рыболовы с 251,9 тыс. рублей. Эти отрасли традиционно считаются одними из самых прибыльных в стране.

    В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также попали издатели программного обеспечения (244 тыс. рублей) и разработчики софта (223,5 тыс. рублей). За ними следуют работники в сфере добычи газа с показателем 223,1 тыс. рублей, а также сотрудники компаний по пассажирским воздушным перевозкам (221 тыс. рублей) и ряда финансовых посреднических организаций (213,9 тыс. рублей).

    Как отмечается, среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и с учетом всех премий. Итоговые значения включают доходы всех сотрудников предприятий, в том числе тех, кто получает заметно выше средней суммы.

    Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране.

    Комментарии (10)
    2 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию

    Медведев ответил Стуббу, что Финляндия уже столкнулась с платой за русофобию

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отреагировал на заявления президента Финляндии Александра Стубба об изменениях в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

    Медведев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Стубба о навсегда изменившихся отношениях, и выразил надежду, что Россия не повторит исторических ошибок.

    «Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – отметил Медведев.

    Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (22)
    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    Комментарии (16)
    2 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    @ Msgt. John Hillier/U.S. Air/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов нанести удары по американским военным объектам и силам на Ближнем Востоке в случае любого агрессивного шага со стороны США, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что подобный отпор последует в ответ на любые действия Вашингтона против Исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», – написал Галибаф в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты вмешаются и окажут им помощь.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь» руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

    Комментарии (11)
    2 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев

    КМИС: Число сторонников уступок по территориям на Украине выросло втрое

    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    @ Pat Batard/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Согласно исследованию, в декабре 2025 года 33% респондентов допустили уступки по территориям, тогда как в 2022 году такой позиции придерживались лишь 10%, передает ТАСС.

    Одновременно снизилась доля граждан, полностью отвергающих любые территориальные компромиссы: если в 2022 году их было 82%, то к концу 2025 года – 53%.

    Исследование проводилось методом телефонных интервью с 26 ноября по 29 декабря 2025 года на территориях, контролируемых Киевом. В опросе участвовали 1001 человек старше 18 лет, максимальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

    Ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского.

    Газета The New York Times писала, что украинские представители выразили готовность уступить часть территорий в ходе переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    Комментарии (16)
    2 января 2026, 18:29 • Новости дня
    Названа причина пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

    Прокуратура назвала бенгальские огни вероятной причиной пожара на швейцарском курорте

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура кантона Вале склоняется к версии, что пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана был спровоцирован бенгальскими огнями.

    Прокуратура кантона Вале считает наиболее вероятной причиной пожара в баре на швейцарском курортe Кран-Монтана использование бенгальских огней, передает ТАСС.

    Генеральный прокурор Беатрис Пийу заявила, что всё указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку.

    По словам Беатрис Пийу, к такому выводу следствие пришло благодаря анализу видеозаписей и проведенным допросам. Она подчеркнула, что были опрошены два управляющих из Франции и выжившие посетители. Прокуратура продолжает изучать обстоятельства произошедшего и работать с другими материалами дела.

    Полиция Швейцарии заявила, что среди пострадавших при пожаре не оказалось граждан России.

    В результате крупного пожара в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана в Швейцарии скончались около 40 человек и 115 получили травмы.

    Инцидент произошел в ночь на 1 января в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре страны.

    По данным очевидцев, молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара.

    Комментарии (7)
    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    Комментарии (4)
    2 января 2026, 14:37 • Новости дня
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    Комментарии (2)
    2 января 2026, 20:17 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения украинских СМИ о «ракетных ударах» по Харькову

    Минобороны опровергло сообщения украинских СМИ о ракетных ударах по Харькову

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о якобы нанесении 2 января Вооруженными Силами России ракетного удара по городу Харькову не соответствует действительности, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России опровергло сообщения украинских СМИ о якобы ракетном ударе по Харькову, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы России не планировали и не осуществляли ракетных или авиационных ударов по городу Харькову.

    По информации ведомства, анализ опубликованных украинскими ресурсами видеоматериалов показал, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона» на улице Олеся Гончара 2, где за несколько секунд до взрыва было зафиксировано сильное задымление.

    По данным Минобороны, это говорит о вероятной детонации находившихся там боеприпасов Вооруженных сил Украины. В министерстве подчеркнули, что заявления киевских властей о «российском ударе» призваны отвлечь внимание от теракта ВСУ против мирного населения в Херсонской области, произошедшего в ночь на 1 января.

    По данным украинских СМИ, в результате обрушения пострадал 31 человек. Киев, как обычно, обвинил в ударе по мирному населению Москву.

    Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове на востоке Украины.

    Комментарии (7)
    2 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

    Экс-премьер Кинах: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    @ Emmi Korhonen/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смертность на Украине в три раза превышает рождаемость, заявил в пятницу бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.

    По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года на Украине зарегистрировали около 100 тыс. новорожденных и примерно 249 тыс. смертей, передает РИА «Новости». «Коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к трем к одному», – подчеркнул он в эфире «Новости.LIVE».

    Кинах также добавил, что количество людей с инвалидностью на Украине увеличилось существенно за последние три года: с 2,7 млн в 2022 году до 3,4 млн человек. Он связал это с последствиями конфликта и ухудшением общей ситуации в стране.

    По оценкам ООН, после февраля 2022 года территорию Украины покинули примерно 6,8 млн жителей. Организация отмечает, что некоторые регионы страны практически опустели, так как большинство молодежи уехали, а на местах в основном остались пожилые граждане.

    В 2024 году ЦРУ зафиксировало на Украине самый высокий уровень смертности в мире.

    Комментарии (6)
    2 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Херсонской области.

    Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что беспокойство связано с ростом жертв среди гражданских и разрушением инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, из-за продолжающихся нападений на Украине и в России, передает РИА «Новости».

    Он отдельно отметил, что у ООН «нет возможности проверить детали атаки в Хорлах из-за отсутствия доступа к региону».

    Представитель ООН подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. «Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – сказал Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила. По словам главы региона, исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

    Напомним, следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

    Россия потребовала от ООН осудить этот теракт.

    Комментарии (7)
    Главное
    При атаке в Хорлах ВСУ первым ударом заблокировали выход из гостиницы
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    Умер автор портретов Пугачевой и Высоцкого фотограф Валерий Плотников
    Названа причина пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах
    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке: главная западная держава – США – стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации