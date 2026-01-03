Туска обвинили в переписывании истории Польши

Слова Туска спровоцировали скандал и обвинения в переписывании истории Польши

Tекст: Антон Антонов

Причиной стали слова в новогоднем обращении, когда Туск заявил, что начало 2026 года будет 1001-м годом государственной истории Польши. Традиционно поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fakt.

Депутат от партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак обвинил премьера в намеренном искажении фактов, заявив в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю».

Польский историк Камиль Яницкий считает, что слова премьера прозвучали противоречиво и неудачно для праздничного обращения. Он подчеркнул, что лучше было бы избежать указания на конкретную датировку основания Польши, так как подобное высказывание могло быть воспринято как провокационное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».